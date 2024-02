Itt a nagy fordulat a boltokban + videó

Január 1-jétől jelentős változások léptek életbe az italcsomagolások, különösen a műanyag-, fém- és üvegpalackok és dobozok visszaváltásában. A jogszabályi rendelkezések értelmében a gyártóknak fel kell tüntetniük a visszaváltás lehetőségét az italcsomagolásokon. A visszaváltó automaták a hírek szerint már minden nagyobb boltban készen állnak a használatra, de a visszaváltható flakonok még nem érkeztek meg a korábbi készletek kipörgetése miatt.

Az első speciális visszaváltható jelzéssel ellátott palackok a napokban jelentek meg a boltok polcain

– írja a Metropol. Ezekre az árukra a kereskedők kötelesek 50 forintos visszaváltási díjat felszámítani. Ezt jól láthatóan fel is kell tüntetni a termék árcímkéjén, így mind az üvegen, mind az alatta lévő leírásban jól látható, melyik a visszaváltható termék. Ezt az összeget a vásárló a visszaváltáskor több formában is visszakaphatja, többek között levásárolható utalványként, de lehetőség nyílik arra is, hogy a visszaváltási díjat közvetlenül a vásárló bankszámlájára utalják, esetleg jótékony célra felajánlják.

Fotó: Metropol

Az új rendszer első számú célja a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése és a környezetvédelem erősítése. Az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Mohu vezérigazgatója szerint az állam számára is gazdaságosabb ez a rendszer, mivel eddig csak veszteségeket termelt a hulladékgazdálkodás működtetése.

Fontos megemlíteni, hogy az automatákba csak a visszaváltható, sértetlen palackokat szabad bedobni, illetve

a 0,1 liternél kisebb és a 3 liternél nagyobb palackok visszaváltására továbbra sem lesz lehetőség. A többutas, újratölthető palackokat pedig a megszokott módon kell visszajuttatni az üzletekbe.

A visszaváltó automatákat az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint minden 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzletnél kötelező elhelyezni, emellett az ezer főnél népesebb településeken is szükséges visszaváltó automatákat üzemeltetni.

Ezek az intézkedések összességében 4000-5000 visszaváltó pontot eredményeznek országszerte.

Az üzletekben június 30-ig tartó átmeneti időszakban mind a régi, nem visszaváltható, mind az új, visszaváltható palackok elérhetők lesznek. A visszaváltási díjat minden olyan palack után fizetni kell, amelyen a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, címke található.