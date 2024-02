Karácsony csak az ígérgetéshez ért

Nem vár tovább Karácsony Gergely és a főváros támogatására Rákosmente, a XVII. kerület önerőből kénytelen felújítani a Ferihegyi úti iskolák melletti parkolót, annak ellenére, hogy az a főváros kezelésében van.

Horváth Tamás polgármester azután döntött úgy,

hogy pénzt, időt, munkaerőt nem kímélve maga hozza rendbe két iskola teljesen lepusztult fővárosi parkolóját, miután több alkalommal is hiába kérte a főpolgármester segítségét.

A Metropol azt írta, a Balassi Bálint Nyolcosztályos Gimnáziumba és a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolába egyébként több mint hétszáz gyerek jár, évek óta áldatlan állapotok uralkodnak. A szülők nehezen tudták megközelíteni az intézményeket, nagyon nehezen tudtak parkolni a rendezetlen fővárosi területen. A gyerekek sem tudták biztonságosan megközelíteni az iskolákat.

Évekig kértem Karácsony Gergelyt és a fővárosi önkormányzatot, hogy hozzák helyre a főváros kezelésében lévő parkolót, hogy használni tudják a családok, de mindhiába. Semmilyen érdemi előrelépés nem történt ebben az ügyben sem. Ezek után döntöttünk úgy, hogy az önkormányzatunk a saját költségvetésének terhére felújítja a parkolót, amit a szakemberek február első napjaiban el is kezdtek

– fogalmazott a polgármester a közösségi oldalán.

Horváth Tamás már tavaly novemberben jelezte aggályait a Fővárosi Közgyűlés ülésén, akkor azt mondta, nagyon rossz tendenciának látja, hogy a fővárosi tulajdonú területeken a főváros helyett a kerületeknek kell elvégezni a munkát.

– A XVII. kerületi önkormányzat már a veszélyes hulladékot is a saját költségén gyűjti le, az augusztus 5-i vihar után a balesetveszélyes fák eltávolításán kívül az összes zöldhulladékot nekünk kellett letakarítanunk a fővárosi területekről.

Úgy gondolom, ez így nem mehet tovább, vagy akkor adják oda a fővárosi tulajdonú területeket ingyen a kerületeknek, és mi ellátjuk azok felújítását, karbantartását a főváros helyett – mondta.

Ráadásul nem Rákosmente az egyetlen kerület, ahol a vezetés kénytelen önerőből rendbe tenni a főváros kezelésben lévő dolgokat. A portál felidézte, a XVIII. kerület baloldali vezetése is úgy döntött, nem vár tovább a fővárosra, önerőből újítja fel az Üllői utat. A történet még a kampányban kezdődött, amikor is Szaniszló Sándor és Karácsony Gergely is megígérte, hogy az Üllői utat komplexen felújítják.

Karácsony viszont nem tett semmit, ezért a XVIII. kerületi önkormányzat DK-s polgármestere átvette a fővárostól a feladatot.

Hasonló a helyzet Ferencvárosban is, ahol a kerület több kötelező fővárosi feladatot is átvett a fővárostól. – A fővárosi önkormányzat a feladatokat úgy adta át, hogy pénzt nem adott mellé. Ezek a feladatok pedig meghaladják a tízmilliós tételt is évente, amit így a saját kerületünk fejlesztésétől vonunk el. Tudnánk például emelni azoknak a munkabérét, akik a közterületek rendbetételét végzik. Elgondolkodtató mindez, hiszen a fővárosnak sokkal nagyobb a büdzséje, mint a mienk – mondta Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz-frakcióvezetője.