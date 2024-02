Négymillió forint vírusirtásért? Valaki elhitte, hogy így védekezhet a csalók legújabb trükkjei ellen

Csalás miatt folytat nyomozást az Edelényi Rendőrkapitányság egy 38 éves helyi férfival szemben. Az elkövető augusztus 2-án egy edelényi asszony bankszámlájáról közel négymillió forintot utalt át két másik számlára.

A csaló telefonon kereste meg áldozatát, és banki alkalmazottnak adta ki magát, majd közölte vele, hogy idegenek fel akarják törni a számláját, ezért vírusirtást fognak végezni.

Az álbankár kérte a nőtől, hogy lépjen be netbanki felületére, illetve töltse le az AnyDesk programot, aminek az ügyfél eleget is tett, és ezzel a programmal a csaló megszerezte a sértett internetbankos adatait, majd megkárosította. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt további két férfit hallgattak ki a rendőrök, a nyomozás jelenleg is folyik.