Nem akar senki drogambulanciát a szomszédban

Nagy felháborodást keltett a Harminckettesek tere átalakítása is, parkolóhelyeket megszüntették, majd műanyag székeket, padokat, asztalokat helyeztek ki, ahová hamar odaszoktak a fedél nélküliek és a köztéri italozók.

A lakók felháborodása ideiglenesen célt ért, egy időre visszaállították a tér korábbi forgalmi rendjét és elvitték az asztalokat is. Pikóék nem adják fel a tér „felújítását”, azt ígérték: új koncepció készül a terület rendezésére.

A helyi részvételi költségvetés ötletei is megosztották a lakosságot: mikroparknak nevezett fatákolmányok és sittes konténerek kerültek a kerület utcáira, amelyek árnyékot és hűst nem adnak, ám szintén odavonzották a köztéri italozókat. A közvécék kivitelezése is botrányt okozott a kerületben, a Pikó-budiként elhíresült toi-toi illemhelyek jellegzetes szaga lengi be a kerületet, mindemellett prostituáltak és drogosok kedvelt helyeivé avanzsáltak.