Nincs kegyelem a pedofiloknak Novák Katalin elnöksége alatt, mégis a lemondását követeli a civil szervezet

Amint arról lapunk is beszámolt korábban, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét valójában egyrendbeli bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete, valamint egyrendbeli vesztegetés hatósági eljárásban bűntette miatt ítélték szabadságvesztésre, közügyektől és foglalkozástól eltiltásra. Az elítélt 2021 óta töltötte büntetését, összesen egy év öt hónapot töltött büntetés-végrehajtási intézetben. Lapunk információi szerint ez alatt az idő alatt magatartásában nem volt kivetnivaló. Ezek a körülmények is közrejátszottak, hogy 2023. március 31-től reintegrációs őrizetbe került, vagyis a büntetés-végrehajtási intézetet elhagyta, saját lakásában helyezték el, és elektromos távfelügyeleti eszközt szereltek fel rá. Erre bíró döntése alapján került sor, amelyben figyelembe vette személyes körülményeit, a büntetés-végrehajtás során tanúsított magatartását is.

Nem arról van szó tehát, hogy a kegyelmi döntés következtében hagyhatta volna el a börtönt, mivel már nem tartózkodott ott.

Novák Katalin tavaly április végén kegyelmezett meg neki – az érintett a reintegrációs őrizetből feltételesen 2024. január 22. napján szabadulhatott volna, vagyis kilenc hónap volt hátra ebből az őrizetből.

Novák Katalin elnöksége alatt pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem. A pedofíliával szemben nincs mentség. Akit pedofília miatt ítéltek el, eddig sem kapott és ezután sem kap elnöki kegyelmet.

Konkrét kegyelmi ügyekben a harminchárom éves hagyományoknak és a jogszabályoknak megfelelően nem tudunk részletes tájékoztatást adni – reagált Novák Katalin azokra az ellenzéki médiában megjelent álhírekre, miszerint a köztársasági elnök a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt volt igazgatóhelyettesének adott kegyelmet.