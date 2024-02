Régen várt bejelentés: a nyártól elindul a Budapest–Brassó repülőjárat

Június 18-tól a Wizz Air új és régóta várt célállomást indít a brassói nemzetközi repülőtérről: Budapestet – jelentette be szerdai Facebook-bejegyzésében a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér.

Mint írták, a járatok heti háromszor közlekednek majd Budapest – Brassó – Budapest útvonalon, minden kedden, csütörtökön és szombaton, az alábbi menetrend szerint: felszállás Budapestről helyi idő szerint 05:15-kor – leszállás Brassóban helyi idő szerint 07:30-kor; felszállás Brassóból helyi idő szerint 08:05-kor – leszállás Budapesten helyi idő szerint 08:15-kor. A Wizz Air a weboldalán már árusítja a jegyeket.

A diszkont légitársaság szerdai közleménye szerint a Wizz Air június 17-étől napi járatot indít Budapest és Bukarest között is.

Mint ismeretes, London és Dortmund után a magyar főváros a harmadik célállomás, amelyet a magyar alapítású légitársaság a brassói reptéren működtet. Amióta a Wizz Air bejelentette, hogy járatokat indít a Cenk alatti városba, nagyon sokan várják, hogy Budapestre is lehessen repülni a vidombáki légikikötőből, amely a Hargita és Kovászna megyei lakosságot is kiszolgálja – számolt be róla az erdélyi Krónika.