Súlyos kutyatámadás a Flórián térnél, áldozata is van

Súlyos kutyatámadás történt az óbudai Flórián térnél, ahol egy nagyobb testű, agresszív kutya végzett egy kisebb kutyával – írta a Metropol. Az esetet a közösségi oldal egyik helyi kutyás csoportjában is megosztották, melyben azt írják, nem először fordult elő, hogy a kutya rátámadt más ebekre, az ott élők félnek, ennek ellenére a gazdája ezúttal is póráz nélkül sétáltatta. „A képeken látható kutya most tépett szét egy másik kutyát a Flórián téren” – fogalmaz a poszt írója, aki arról is beszámolt,

az erőszakos állat gazdáját nem igazán hatotta meg a dolog, egy idő után angolosan távozott.