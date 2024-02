Vizsgálat indulhat a Klubrádió ellen

A Klubrádióban eredetileg Kurvák cseréje címmel megjelent véleménycikk miatt becsületsértés vétség gyanúja miatt bejelentést tesz a legfőbb ügyészségnél ismeretlen elkövető ellen Tényi István.

A közérdekű ügyekben tett bejelentéseiről ismert Tényi István indoklása szerint az Alaptörvény 12. cikk első bekezdése alapján a köztársasági elnök személye sérthetetlen. A köztársasági elnök sérthetetlensége alkotmányjogi jogállásából következik, nevezetesen abból, hogy a köztársasági elnök Magyarország államfője, aki kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

A köztársasági elnök megsértése Magyarország, a magyar nemzet megsértését jelenti. Elengedhetetlen annak a büntetőjogszabálynak a megalkotása, amely a köztársasági elnök személyével szembeni sértő megnyilatkozásokat megfelelően szankcionálja. Úgy gondolom, hogy ettől függetlenül az ilyen magatartások határozott és feltétlen elítélésével nem késlekedhetünk.

– olvasható Tényi István bejelentésében, majd hozzátette nemegyszer hallani az Országgyűlésben patetikus szónoklatokat a köztársaságról, a köztársaság veszélyeztetéséről és a köztársaság védelméről. Ugyanakkor, amikor a köztársaság elnökét éri méltatlan támadás az Országgyűlés néma marad.

A szóvá tett magatartás az államfő személyén keresztül magát az országot sérti, az ország alkotmányos berendezkedésének, tiszteletben tartásának hiányáról tanúskodik. A köztársasági elnök személyével szembeni sértő megnyilatkozásokat megengedhetetlennek, alkotmányos rendünkkel összeegyeztethetetlennek tartom

– tette hozzá a bejelentést tevő Tényi István, megjegyezve, az Alaptörvény a köztársasági elnök személyének sérthetetlenségét nemcsak deklarálja, hanem felelőtlenségének határait is meghatározza. Azonban mivel a bejelentés tárgyává tett cselekmény passzív alanyaként (elkövetési tárgyaként) kizárólag közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvező személy jöhet szóba, annak elbírálása a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe tartozik.

Tényi szerint azt is ki kell vizsgálni, hogy a kijelentések kimerítik-e a büntető törvénykönyv 227. paragrafusának második bekezdésének b) pontjába ütköző becsületsértés vétség gyanúját.

Indítványozom, hogy – rágalmazás vétség gyanúja esetén – a Pesti Központi Kerületi Bíróság küldje meg a bejelentést – a magánvád előterjesztésére jogosult személy miatt – a köztársasági elnök, illetve Varga Judit országgyűlési képviselő részére. A vonatkozó rendelkezések alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kérem. Az ügyben tett intézkedésekről tájékoztatás kérek

– zárta az indoklását Tényi István.

Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, Arató András: Kurvák cseréje – ezzel az alpári címmel jelent meg publicisztika Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról vasárnap a Klubrádió honlapján. Talán még a rádió elnöke is érezte, hogy ezzel túl messzire ment, ugyanis hétfő délutánra már „Bútorok cseréje?”-re változtatták az eredeti címet, sőt még az url-t is átírták.

Az internet azonban nem felejt: a Google-keresésekben is jól látszik az eredeti verzió.

Az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet több női közéleti személyiséget is megkeresett, köztük Kálmán Olgát is, aki mindössze annyit válaszolt lapunknak, hogy

A Magyar Nemzetnek nem szeretnék válaszolni.

Gyurcsány Ferenc pártja hiába tetszeleg a női egyenjogúságért való küzdelem egyik zászlóshajójaként, Kálmán Olga a nőket alázó publicisztikával kapcsolatban nem volt hajlandó kritikát megfogalmazni.

Szintén a Klubrádió oldalán megjelent publicisztikára reagált a Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalom korábbi elnökségi tagja. Lukácsi Katalin szerint ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ez a Klubrádió működését minősítené. Szavai szerint ez Arató András tévedése, ugyanakkor a címadás kapcsán hozzátette:

vállalhatatlan, és nagyon örülök neki, hogy lecserélték.

A közéleti személyiségek mellett az LMP is reagált lapunknak Arató András publicisztikájára. Az LMP – Magyarország Zöld Pártja elhatárolódott Arató András kijelentéseitől. Mint írták:

„az, hogy a volt köztársasági elnököt és volt igazságügy-minisztert ilyen alpári módon az ön által említett jelzőkkel illessék, az elfogadhatatlan, annak semmi köze a jelenlegi ügyhöz, kizárólag egy reményeink szerint régmúlt rendszer fosszíliája, mikor a férfiak egyéb eszközeik híján ily módon minősítik a nőket.”

A párt hozzátette, Novák Katalin és Varga Judit hibázott, amikor elfogadhatatlan módon kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesét.