Jávor Benedek is katonákat küldene Ukrajnába

Nem ez az első alkalom, hogy egy baloldali politikus a háborúnak folytatása, vagy a béketörekvések oroszpártisággal való összemosása mellett áll ki.

Már a háború kitörésekor egyértelművé vált, hogy a baloldal belesodorná Magyarországot a konfliktusba,

a brüsszeli és az amerikai támogatóik elvárása szerint.

Márki-Zay Péter, még a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként kijelentette, „hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk”, illetve hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár magyar katonai támogatást is nyújtana az ukránoknak.

Gyurcsány Ferenc pedig egyenesen „pocsék embernek”, „sz…r alaknak” nevezte azokat a magyarokat, akik nem hajlandók meghalni Ukrajnáért, a békét sürgető Orbán Viktort pedig gyávának nevezte.

Karácsony Gergely pedig azt mondta tavaly az ATV stúdiójában, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Amikor a műsorvezető figyelmeztette, hogy szerencsére ez nincs így, a főpolgármester megismételte, „hát én azt gondolom, hogy de!”.