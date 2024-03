A kőbányai polgármester felmosta a padlót az agresszív baloldali képviselővel

Puskaporos hangulatban kezdődött szerdán a kőbányai önkormányzat ülése, ahol az első napirendi pont keretében Kovács Róbert független képviselő mondta el a polgármesterhez intézett interpellációját. A jelenetet az Önkormányzati TV rögzítette, az alábbi videón 15. és a 29. perc között látható.

Emlékezetes, hogy Kovács Róbert képviselő a ciklust a Momentum Mozgalom frakcióvezetőjeként kezdte 2019-ben a X. kerületi önkormányzatban, ám két évvel később kizárták a pártból. Ebben szerepet játszott Kovács indulatos fellépése, és a párttársaival való problémás együttműködése is a korabeli cikkek szerint. A szakításhoz azonban egy kilakoltatási ügy vezetett: a képviselő 2020 júliusában azzal került be az országos médiába, hogy minősíthetetlen módon beszélt egy kilakoltatás előtt álló családról, akikre ő maga hívta ki a hatóságokat. Ezután a Momentumból is távoznia kellett. A Magyar Nemzet úgy tudja: felmerült, hogy Kovács baloldali színekben egyéni körzetben elindul a nyári önkormányzati választásokon.

A független képviselő a szerdai ülésen D. Kovács Róbert Antal polgármestert interpellálta, és arra volt kíváncsi, hogy a helyi Csodafa Óvoda egyik alkalmazottja miért „munkaidőben”, reggel 9 órakor kérdezgette a járókelőket az intézmény környékén, hogy elégedettek-e az önkormányzat munkájával.

A polgármester válaszában kiemelte, hogy a munkaidő-nyilvántartás szerint a szóban forgó alkalmazott aznap 10 óra 30 perctől dolgozott, így a képviselő állítása nem megalapozott. Ugyanakkor felidézte: a független képviselő minősíthetetlen stílusban kérte számon a szabadidejében a polgármester megbízásából javaslatokat gyűjtő nőt, akit másnap a munkahelyén telefonon keresztül fenyegetett, nem sokkal később pedig a kőbányai Mádi utcában kérte ismét számon trágár stílusban.

A kerületvezető felidézte, hogy tudomása szerint Kovács Róbert az egyetlen a kerületben, akit elítéltek közterületen történt gyermekbántalmazás miatt. Bár szóban forgó esetet nem fejtette ki, lapunk megszerezte az ügy egyik iratát, amelyben az ügyészség leírja: Kovács 2013 augusztusában trágárkodva zavart el két gyermeket a kőbányai Juhar utcai játszótérről. A gyermekek megijedtek, eldobták az addig játékként használt botjaikat és megpróbáltak elszaladni. Kovács a botokat felkapva az egyik gyermeket combon ütötte, a másikat pedig elhajította a menekülő kiskorú után, ami beleállt a jobb kezébe. A sértettek 13 évesek voltak a cselekmények idején. A kerületvezető ezen az eseten kívül is több olyan helyzetet idézett fel, amikor Kovács Róbert agresszíven viselkedett.

A polgármester Kovács Róbert közösségi oldalán megjelenő alpári posztok kapcsán kiemelte, hogy „az önkormányzati képviselő nem csendőr, nem uraság, hanem a közösség ügyeinek intézésével megbízott képviselő, aki nem felettese választóinak” – emlékeztette a független képviselőt D. Kovács Róbert Antal.

Sem a képviselő, sem a testület baloldali többsége nem fogadta el D. Kovács Róbert Antal polgármester válaszát, így a szóban forgó esetet, vagyis az óvodaalkalmazott munkaidőn kívüli tevékenykedését az önkormányzat népjóléti bizottsága fogja kivizsgálni június 9-i határidővel.

