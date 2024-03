Elzárt területen történt a halálos esztergomi ralibaleset

A mi feladatunk az, hogy ellenőrizzük, hogy egy versenyt biztonságosan le lehet-e a bonyolítani. A rendőrség is megerősítette, hogy a tragédia nézők elől elzárt helyen történt. Táblával és szalaggal jelölték a rendezők azt a területet, ahova nem szabad szurkolóknak állni. Többszöri figyelmeztetés ellenére a szurkolók sajnos visszamentek erre a területre

– hívta fel a figyelmet Szujó Zoltán. Hangsúlyozta, hogy alapjaiban kell újragondolni a magyarországi raliversenyek megrendezését és lebonyolítását.

Szujó Zoltán mellett megszólalt Borbély Zoltán közlekedési jogász is, aki elmondta, hogy ilyenkor még nem lehet tudni egyértelműen, hogy ki a felelős. Mivel a baleset nézők elől elzárt területen történt, a szülők felelőssége sem zárható ki, mivel a sérültek között fiatalkorúak is vannak. – Ha kiskorú gyermek van, és a kiskorú gyermeket forgalomtól elzárt vagy a nézők által nem látogatható területre viszik, bizony a szülők felelőssége is felvethető. Ez a kiskorú veszélyeztetésétől akár a gondatlan emberölésig is terjedhet – mondta Borbély Zoltán.