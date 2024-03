Építkezni akartak, droggal tettek szert jövedelemre

Budapesten és Érden árult többféle drogot annak a családnak négy tagja, akik ellen kábítószer-kereskedelem miatt emeltek vádat – közölte a Fővárosi Főügyészség. Mint írták,

két fivér és egyikük felesége fel akart építeni egy ikerházat, amihez közösen megvásároltak egy építési telket. A házzal kapcsolatos költségek folyamatos fedezésére már nem volt elég a törvényes jövedelmük, ezért 2021 októberétől kábítószerrel kezdtek kereskedni.

A közlemény szerint az egyik fivér több különböző forrásból heti rendszerességgel, nagy tételben többféle kábítószert – marihuánát, amfetamint, MDMA-tartalmú ecstasy tablettát, mefedront, kokaint – szerzett be, ezeket a felesége mérte le és adagolta ki egy XXII. kerületi lakásban. – A kereslet bővülésével kibéreltek egy közeli garázst is, ahol férje távollétében a feleség bonyolította le az adásvételeket. Az értékesítésbe bevonták a fivérek apját is, aki Érden árulta a kábítószereket – ismertette a főügyészség.

Az elkövetőket 2022. június 21-én éjszaka

a kábítószer-bűnözés elleni rendőrök összehangolt akcióban elfogták, és lefoglalták a jelentős mennyiség alsó határát csaknem nyolcvanszorosan meghaladó mennyiségű kábítószert, az annak méréséhez, csomagolásához, tárolásához használt mérlegeket, fóliázógépet, tasakokat, fóliákat, valamint kilencmillió forintot és mintegy 23 ezer eurót.

A Fővárosi Főügyészség a négy terheltet jelentős mennyiségű kábítószer társtettesként elkövetett kereskedelmével vádolja.



