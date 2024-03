Ezt hozta a baloldal Pécsnek: már a buszon is gombászhatnak

Március 24-én, vasárnap a pécsi Tüke Busz egyik járatán utaztam munkába, ahogy évek óta mindig. Eddig sem voltak a legtisztábbak és legkulturáltabbak a buszok, a sofőrök stílusáról nem is beszélve. De most egy új szintet lépett a járművek állapota.

Nem akartam hinni a szememnek, amikor megláttam, hogy gomba burjánzik a 23Y járaton

– írta a Bama.hu-hoz eljuttatott olvasói levélben egy pécsi lakos. Mint kifejtette, felháborítónak tartja, hogy az utasoknak ilyen körülmények között kell mindennap utazni: koszban, mocsokban, bűzben, hajléktalanok mellett. „Utazásaim során volt példa arra is, hogy az ápolatlan külsejű férfit simán felengedte a sofőr a buszra. Én ezért a szolgáltatásért fizetek minden hónapban majdnem hétezer forintot!” – írta az olvasó.

Más megyeszékhelyen éppen az ingyenes tömegközlekedés felé mozdulnak

Az, hogy az olvasó csaknem hétezer forintot fizet a megromlott szolgáltatásért, különösen érdekes annak fényében, hogy más településeken olcsóbbá, esetenként teljesen ingyenessé válik a közlekedés ezekben a hónapokban. A Komárom-Esztergom vármegyei Tatán január elsejétől például mindenki számára ingyenes lett a tömegközlekedés. Kecskeméten is ingyenessé válik áprilistól a diákok és a nyugdíjasok helyi közlekedése, a városban munkát vállalók havibérlet-árát pedig a felére csökkentették. Hernádi Ádám esztergomi polgármester a Facebook-oldalán jelentette be a helyi képviselő-testület legújabb, március 21-i döntését. E szerint április elsejétől a felnőtt éves bérlet ára ötezer forint lesz, a tanulóké 2400. A városban tanuló diákok bérleteit az önkormányzat továbbra is biztosítja. A tarifareform részeként a vonaljegyek és havi bérletek megszűnnek majd. Ötszáz forintos napijegyet lehet majd váltani, ez korlátlan utazásra ad majd lehetőséget. A nyugdíjasok és a gyermekek ingyenes utazása pedig megmarad. A felsorolt három várost történetesen fideszes politikusok, és jobboldali képviselő-testület vezeti. Pécsen 2019-ben vette át a baloldal az irányítást, Péterffy Attila vezetésével.

Borítókép: Gomba a buszon (Fotó: Bama.hu)