Hiába érkezett meg nagypéntekre a tavasz, a viharos szél megmarad + videó

Továbbra is szeles marad az idő, ugyanis a hidegfront elvonultával az ismét délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, megerősödik, és főként az Északnyugat-Dunántúlon viharos széllökésekre is lehet számítani – közölte közösségi oldalán a HungaroMet. A honlapjukon közzétett jelentés szerint a legerősebb lökések sebessége elérheti a 70-80 kilométer/órát is. A késő esti órákra némileg veszít erejéből a szél, de erős lökések éjszaka is lehetnek.

Mint írták, többórás napsütésre készülhetünk az időnként megnövekvő fátyol- és gomolyfelhők mellett, de csapadék nem valószínű. A délies áramlással enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, emiatt a csúcsértékek 18 és 25 fok között alakulnak, a legmelegebb a déli határ közelében valószínű.