Hídszakadás – Életveszélyes állapot Karácsonyék tétlensége miatt

2020 végén a budapesti Ördög-árok hidat váratlanul lezárták. Ez a döntés nemcsak a közlekedést zavarta meg, hanem a helyi lakosok életét is érintette – írta meg a Metropol.

A portál jelezte, hogy a híd, amely évtizedek óta kulcsszerepet játszik a helyi közlekedésben, most komoly veszélyforrást jelent a környék lakói számára, amit évek alatt sem sikerült megoldania a Karácsony-féle városvezetésnek, pedig még Tarlós ideje alatt elkészítették a szakemberek a bontási terveket, amit engedélyezett is a hatóság, de az ügyintézés évekre elakadt.

A cikk hangsúlyozta, hogy a híd a főváros tulajdonában és fenntartásában van, így a lezárás és több hónapnyi tétlenség után a helyi lakók a Budapest Közút Zrt.-hez fordultak kérdéseikkel.

Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

A társaság 2021. január 8-i tájékoztatása szerint a híd bontása már tervben volt, ezek a Tarlós-korszak végére el is készültek, jóváhagyást kaptak, de az ügyintézés nem jutott tovább, mert az új baloldali vezetés mindent leállított. Így a szükséges anyagi források hiánya miatt a projekt leállt, és a híd műszaki állapota csak egyre romlott. Végül a balesetveszély miatt 2020 májusában a forgalom elől is le kellett zárni.

A Metropol megtudta, hogy a II. kerületi önkormányzat is jelezte a problémát, és többször értesítették a Budapest Közutat. A híd jelenlegi állapota szerintük is aggodalomra ad okot. Az egyik kordon eldőlt, a másik megrongálódott, lehajlott, ami nemcsak esztétikai probléma, hanem biztonsági kockázatot is jelent az állatok és az emberek számára egyaránt.