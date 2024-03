Így futtatja Soros médiahálózata Magyar Pétert

Magyar Péter alig több mint egy hónapja kezdődött politikai ámokfutását a kezdetektől fogva segítik a Soros-hálózat sajtótermékei és szereplői, mintegy új kelet-európai politikai hős képzetét keltve olvasóikban – járt utána a Tűzfalcsoport. Mint írták, a magyar baloldali újságírók közreműködésével folytatott stratégia nem előzmények nélküli: célja, hogy a nemzetközi teret felhasználva valamiféle hitelességi látszatot, mesterségesen létrehozott legitimációt biztosítsanak az érdemi politika nélküli magyar ellenzék mantráinak és aktuális csodatevőjének.

A Soros-média Magyar Péter narratíváját szajkózza

A Soros György jelentős részesedésével működő szlovák SME hírportál Magyar Péter azon narratíváját magáévá téve támogatta az ellenzéki megmondóember kiállását, hogy Magyar „a kormány gyakorlata ellen tiltakozva lemondott több állami vállalati pozíciójáról”. Ugyanakkor – amint az már a nyilvánosság számára is ismert – a valóság ezzel szemben az, hogy

Magyar megbízatásának visszavonását az illetékes minisztérium már 2024. január 18-án, tehát jóval az ő baloldali politikai szerepvállalásának megkezdése előtt kezdeményezte, az érintett pedig éppen ennek az elhalasztását kérelmezte.

A Tűzfalcsoport beszámolt arról is, hogy a Balkan Insight Magyar állításaira hivatkozva hazánkkal összefüggésben általános jelenségként jellemezi a korrupciót, majd bármiféle ezt igazoló adat nélkül jelenti ki, hogy az általa szervezett ünnepi rendezvény létszáma „messze meghaladta” Orbán Viktor ünnepi megemlékezését. A portál 2021-ben a „hőslistáján” szerepeltette a Soroshoz köthető liberális értelmiségiek által alapított és a spekuláns által pénzelt eDemokrácia Műhely Egyesület Nyomtass te is! projektjét, amely a 2022-es választásokon a külföldi befolyásolási botrányba keveredett ellenzéki összefogást segítette. Ez nem véltelen, hiszen a Balkan Insightot kiadó Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) partnerei között ugyancsak számos Soros-szervezetet találunk, így többek között az OSF által finanszírozott Belgrade Centre for Security Policyt és a CEU-t, de Soros György blogja, a 444, az Átlátszó és a Direkt 36 is feltűnik.

A cikket jegyző Inotai Edit az Euro-Atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány (Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy – CEID) igazgatósági tagja, amely NGO rendszeresen tart rendezvényeket a Soros-hálózat szervezeteivel és szereplőivel. Korábban például Inotai részvétele mellett tartott előadást a CEID szervezésében Josef Janning, a Soros-birodalom legfőbb külügyi szervezetének számító, a spekulánst és fiát, illetve egy sor magyar balliberális politikust is tagjai között tudó Külkapcsolatok Európai Tanácsának (European Council on Foreign Relation – ECFR) berlini képviseletének vezetője. Ezenkívül feltűnnek a CEID vendégei között a Soros által dollármilliókkal támogatott Atlantic Council of the United States nevű agytröszt tagjai is – tudatták.

A szélsőbaloldali Guardian dicsfényében

A nyílt társadalom eszmerendszerének elkötelezett híveként számon tartott The Guardian Itt az idő: a magyar politikát felrázó volt kormánypárti bennfentes címmel, közvetlenül a kapcsolati erőszakból eredő terror hatása alatt álló volt feleségéről machinált hangfelvétel nyilvánosságra hozatala előtt készített PR-interjút Magyarral.

A lap Magyart úgy jellemzi, mint aki

bombaként robbant, és sok magyar képzeletét megragadta, akik már elvesztették a reményt, hogy bármi is valóban megváltozik a sokáig Orbán által uralt országban […], és aki arra törekszik, hogy egyesítse az erősen polarizált magyar társadalmat.

Míg a jelenlegi polgári konzervatív kormányt úgy mutatták be, mint amely központosította a hatalmat, és kiterjesztette a befolyását az igazságszolgáltatásra, a médiára, az egyetemekre és a kulturális intézményekre, nem mellesleg pedig többször összetűzésbe került az EU vezetőivel, továbbá szélsőjobboldali mozgalmakkal tart fent kapcsolatot, addig Magyar az Európa-párti, a korrupció elleni küzdelemre, az egészségügy javítására, az oktatási rendszer modernizálására törekvő, leendő államférfiként jelenik meg.