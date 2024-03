„Magyar Péter megjelenése a baloldal válsága”

– Varga Judit interjúja után Magyar Péter hitelessége erősen megkérdőjelezhető, hiszen mint kiderült, azért lett hirtelen ellenzéki szereplő, mert bántalmazási ügyei miatt már nemkívánatos szereplő volt a fideszes körökben, és még a munkahelyét is elveszítette, a mostani ámokfutása csak egy személyes bosszú – reagált a friss fejleményekre a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Magyar Péter egyértelművé tette, hogy pártot hoz létre, és már a júniusi EP-választáson szeretne elindulni. Ezzel tovább osztódik az ellenzéki térfél, már jóval tíz felett lesz azon pártok száma, amelyek ugyanazt a szavazótábort szólítják meg

– fogalmazott legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: a 2022-es balliberális összefogás pártjai mellett (DK, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik és Momentum) a Kutyapárt, Jakab Péter pártja, Mesterházy Attila pártja, Vona Gábort pártja és Márki-Zay Péter pártja is jelen van a balliberális oldalon, ehhez csatlakozik majd Magyar Péter is az új pártjával.

Ezt erősítik az elemző szerint a nyilvánosságban megjelenő felmérések is, amelyek alapján az eddig is a balliberális oldalra szavazókat tudja elsősorban mozgósítani Magyar Péter. Ennek következtében szemmel láthatóan meglehetősen hűvösen vagy negatívan fogadják a korábbi balliberális szereplők Magyar Péter megjelenését, vannak olyan pártok, amelyek kifejezetten ellenségesek vele.

Karácsony Gergely is kockázatot lát Magyar Péterben, ugyanis ha Magyar például beállna Vitézy Dávid mögé, akkor az számára is komoly kockázatot jelentene. De ugyancsak reális várakozás, hogy a Momentum Magyar Péter indulásával teljesen elveszítheti pozícióját az Európai Parlamentben, és egyetlenegy mandátumot sem szereznének

– fogalmazott az elemző, majd hozzátette, a Fidesz számára a jelek szerint politikai veszélyt nem jelent Magyar Péter, ugyanis Varga Judit interjúja után végérvényesen hiteltelenné vált számukra az exférj politikai ámokfutása. Kérdés ugyanakkor szerinte, hogy kik fognak majd a pártjához csatlakozni, miután kiderült, hogy még a saját feleségét is képes titokban felvenni és a beszélgetéseiket nyilvánosságra hozni.

Innentől kezdve ki az, aki megbízik Magyar Péterben, hogyan tudnak majd így vele például megbeszéléseken részt venni?

– tette fel a kérdést. Deák Dániel úgy folytatta: a családon belüli erőszak ügye és a Varga Judit által elmesélt bántalmazási ügyek jól bemutatják, hogy Magyar Péter miért lépett a balliberális politikusok útjára. Valójában nem azért – mint amit állít –, hogy a hazáját szolgálja, hanem azért, mert fideszes körökben is vállalhatatlanná vált, illetve a munkahelyét is elveszítette, így a mostani politikai ámokfutása csupán egy személyes bosszú. A nyilvánosságra került hangfelvétel kapcsán elmondta: az korántsem politikai „atombomba”, legfeljebb „tűzijáték”.

A felvétel vágott és manipulált, illetve azokon Magyar Péter többet beszél, mint Varga Judit. Varga Judit pedig elmondta, hogy kényszerítés hatása alatt állt, azért mondott olyanokat, hogy a férje elengedje és ne bántalmazza tovább

– részletezte. Magyar Péter korábban olyan bizonyítékokat ígért, amelytől a kormány azonnali bukását várta. Ez nem következett be, a bizonyítékai meglehetősen gyengék, még ellenzékhez köthető jogászok szerint sem várható semmilyen jogi következmény azokból fakadóan. Ez is azt eredményezheti, hogy hamar kipukkad a lufi, a balliberális kemény mag is csalódik Magyar Péterben. Az elemző beszélt arról is, hogy a balliberális véleményformálók egy része most megpróbálja relativizálni Magyar Péter bántalmazási ügyét, de van olyan is, aki szerint ez magánügy, a nyilvánosságnak nem kell vele foglalkoznia.

Felteszem a kérdést! Ha például Orbán Viktor felesége tálalna ki ilyen részletességgel, akkor a balliberális oldal nem követelné azonnal a lemondását?

– fogalmazott, majd kiemelte: minden bizonnyal követelnék és teljesen jogosan. A probléma azzal van, hogy most ugyanezek a szereplők mentegetik a bántalmazót, politikai okokból – zárta a videóelemzését Deák Dániel.