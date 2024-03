Itt a tavasz, újabb melegrekordok dőltek meg

Melegrekordokkal indult a március is: megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord pénteken – közölte a HungaroMet. A meteorológiai tavasz beköszöntével, pénteken sem szakadt meg a rekorddőlések sora.

Tatabánya Dózsakert meteorológiai állomáson 10,7 fokot mértek péntek reggel, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos hajnali melegrekord. A rekord az 1994-ben Lentiben, illetve Marcaliban rögzített 10,5 fokos napi rekordot szárnyalta túl.

Budapesten szintén rekordenyhe volt az éjszaka, Lágymányoson csupán 10,2 fokig hűlt a levegő, és ezzel a fővárosban is megdőlt a napi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja. A korábbi csúcstartó – 2019-ben mért 9,9 fokos minimumértékével – ugyancsak Lágymányos volt.

A HungaroMet a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a tavasz első napján továbbra is enyhén, az északi részeken alapvetően felhősen alakult az idő, míg a déli tájakon több órára is kisütött a nap, így nem meglepő, hogy utóbbi részeken mérték a legmagasabb értékeket.

Este, éjszaka délkelet felől megnövekedett a felhőzet és csapadékzóna is érkezett, amiből nem esett rendkívüli mennyiség, helyenként mértek öt millimétert meghaladó csapadékösszeget. A hőmérsékleti anomáliák pedig magukért beszélnek, érdemes összehasonlítani a maximumok sokéves átlagát a mai minimummal.