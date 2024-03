Két óvodában is dolgozott az újbudai pedofil

Úgy tudjuk, a pedofíliával gyanúsított Gy. Péter telefonján fotók is voltak, amelyeken szerepel az a gyermek is, akit vélhetően molesztált. Mivel információink szerint a kiskorú arca nem látszik a képeken, ezért a rendőrség fotókat kért be az óvodától, hogy a ruházata alapján azonosítsa az áldozatot.