Kocsis Máté Pikó Andrásnak: Nem dőlnek be többet a maga hazugságkampányának

Pikó András a baloldal józsefvárosi polgármestere közösségi oldalán egy posztban olyan állításokat fogalmazott meg, amit nem tudott szó nélkül hagyni Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté a botrány kapcsán lábon lövi magát, amikor kikotyogja a Fideszben családi és haveri alapon osztogatnak egymásnak jól fizető állásokat. Ez történt vele is, amikor a felesége kapott jól fizető felügyelőbizottsági állásokat

– vádolta meg a Fidesz frakcióvezetőjét Pikó András.

Pikó András! Maga megint hazudik és sunyi csúsztatásokkal csapja be a kerületieket. A maga Szarvas Koppány nevű képviselőjének felesége kapott állást a Rév8-nál, a maga Hörich nevű tanácsadójának és táskásemberének felesége lett az önkormányzat gazdasági vezetője, de ide sorolhatnánk az antifa Jámbor Andráshoz kötődő Mérce oldal alapítójának apósát is, aki szintén zsíros szerződést kapott magától

– írta Kocsis Máté válaszul a bejegyzésre.

Józsefváros baloldali polgármestere azzal büszkélkedik a bejegyzésben, hogy ők azok, akik teszik a dolgukat és lakásokat újítanak fel, lakhatási támogatást adnak. Állítása szerint „otthonos” kerületet építenek, ami nyugodt és szabad szigetet jelent.

Erre a lakáskérdésre is reagált Kocsis Máté:

A haveri lakásosztogatásról csak annyit, hogy épp én szüntettem meg polgármesterségem alatt a maga jobbkezének számító, korábbi MSZP-elnök, Molnár György által évekig működtetett „piszkos 12” kódjelű politikai/haveri alapú lakásosztogatást, amivel évtizedekig gyérítették a lakásállományt

– írta a frakcióvezető. Hozzátette: Molnár György – aki most is ott van Pikó András mellett – felesége is fontos beosztásban volt akkoriban az önkormányzatnál.

Szóval kár hazudozni, tudom, hogy izgul a közelgő vereség miatt, főleg egy olyan öntelt és narcisztikus ember, mint maga, de barátkozzon meg azzal, hogy nem dőlnek be többet a kerületiek a maga hazugságkampányának. Visszafele számolják a napokat inkább

– zárta üzenetét Kocsis Máté.