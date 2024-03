Magyar diákok is részt vesznek a holokauszt áldozataira emlékező nemzetközi találkozón

Először vesznek részt magyar diákok a holokauszt áldozataira emlékező nemzetközi diáktalálkozón Bergen-Belsenben a Magyar–Német Ifjúságért Egyesületnek köszönhetően. A magyar zsidóság deportálásának 80. évfordulóján kiemelten fontosnak tartja az egyesület a második világháború borzalmairól való megemlékezést magyar és német fiatalok közötti párbeszéd formájában – derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Mint jelezték, az egyesületnek köszönhetően ez a párbeszéd most németországi helyszínen, nemzetközi keretek között valósulhat meg. A Magyar–Német Ifjúságért Egyesület közvetítésével vesznek részt magyar diákok a 30 éves múltú, a Fiatalok Keresztény Szövetsége által szervezett Nemzetközi ifjúsági csereprogramon, amit az Anne Frank-Haus Ifjúsági Oktatási Központban és a bergen-belseni emlékhely területén rendeznek minden évben.

A március 17–27. között zajló programon Izraelből, Franciaországból, Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból, Litvániából és Németországból érkeztek még fiatalok.

A hét magyar diákot a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával együttműködve választotta ki magas színvonalú pályaművük alapján.

A 11 napos németországi programon is különös hangsúlyt kap a történelmi tudatosság és azon túlmutatóan a kritikus gondolkodás fejlesztése. Cél, hogy a múlt eseményeinek összefüggései mellett azok jelenre gyakorolt hatását is megértsék a fiatalok. Bevezető foglalkozásként ennek megfelelően a nemzetközi diáktalálkozó résztvevői a nemzetiszocializmus jelentősebb eseményeivel és a holokauszthoz vezető úttal foglalkoztak, és a szervezők segítségével az összes áldozati csoportot megismerték. A bergen-belseni emlékhely meglátogatása is része volt a történelmi események feldolgozásának. A tragikus helyszínen való jelenlét egyúttal olyan emberi tulajdonságokat is megerősített a fiatalokban, mint a toleranciára és empátiára való képesség.

Több egykori koncentrációs táborral ellentétben ezen a helyszínen nincsen maradványa az egykori barakkoknak vagy más épületeknek. Az erdős terület és a mező kietlensége nyomasztó ürességet tár az emlékezők szeme elé. A bergen-belseni koncentrációs tábor elhelyezkedésének másik megkülönböztető jegye, hogy egy katonai gyakorlóközpont közelében található. Az emlékhelyet ezért folyamatosan látogatják más NATO-tagországokból érkező fiatal katonák is.

Szerletics Emma a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjából így foglalta össze élményeit:

Először megijedtünk, hogy három napon keresztül itt leszünk és nem lesz elég tartalom, amiről beszélni lehet, de erre teljesen rácáfoltak. Minden nap új témákat ismerünk meg, és a csapat is nagyon motivált. A harmadik nap végére jöttünk rá, hogy három nap közel sem elég minden fontos információ megismerésére.

Az emlékezés és oktatás mellett a program kiemelt figyelmet fordít a jelenlegi társadalmi problémákra, az idegengyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemre. A projektmunkák során a fiatalok aktív szereplőkké válnak, és a közösségi párbeszéd keretében azokat a készségeiket fejleszthetik, amelyek a kulturális különbségek áthidalásában és a közös értékek megélésében támogatják őket. A pedagógiai módszer célja, hogy a holokausztáldozatokról való méltó megemlékezés mellett a fiatalok történelmi tudatossága és reflexiós képessége is megerősödjön.