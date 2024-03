Magyar Péter jachtozással próbált szerencsét a Tinderen

A kiskorúakra is veszélyes az a szexpartner-kereső, amelyre Magyar Péter regisztrált – írja a Tűzfalcsoport. A blog ezen a ponton felidézi a HVG egy korábbi cikkét, amely szerint kiskorúak miatt szállt rá a Tinderre a brit kormány. Ennek kapcsán a Sunday Times közérdekű adatigénylésre hivatkozva azt írta: Nagy-Britanniában 2015 óta

nem kevesebb mint harminc kiskorút erőszakoltak meg, akik egyébként nem valós életkorukat adták meg a társkeresőkön.

További hatvan alkalommal elcsábították vagy szexuálisan kihasználták őket. A legfiatalabb áldozat nyolcesztendős volt.

Az elmúlt időszakban arról is lehetett olvasni, hogy megszaporodtak az úgynevezett sugardaddy-k és sugarbabe-ek a Tinderen, ami azt jelenti, hogy anyagi ellenszolgáltatással párosuló társkeresés, a kitartottság kezd elterjedni a platformon. Mint arról Bohár Dániel videójából is értesülhettünk, Magyar Péter is regisztrált az említett felületen.