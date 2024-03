Magyar Péter követeli a figyelmet, de nem tűri a kritikát

Magyar Pétert fűti a szereplési vágy, emellett nagyon rosszul viseli a kritikát. A politikai pálya vagy a közéleti szereplés viszont kizárólag azoknak tanácsolt, akik meg tudnak birkózni a rájuk nehezedő nyomással, el tudják fogadni a tőlük eltérő véleményt, és helyén tudják kezelni az őket ért bírálatokat – mondta Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az Origónak adott interjúban elmondta, szerinte

Magyar Péter néhány hétig érdekes volt a kormányellenes oldalon, új színt vitt az egyenszürke ellenzéki szereplők közé, de hamar jöttek a fent említett konfliktusok.

Boros Bánk Levente többek közt arról beszélt, Magyar Péter elmúlt hetekben folytatott kommunikációjából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy konfliktuskereső típus. – Nemcsak a kormányt, annak több tagját és a nemzeti oldal holdudvarának több szereplőjét kritizálta, sőt fenyegette a közéletben ritkán tapasztalható módon – ami egy kormányellenes aktivistától még nem is lenne idegen –, hanem a kormányellenes oldal több tagját, újságírókat, közéleti szereplőket is minősített hasonló stílusban.

Egy komoly politikai ambíciókkal rendelkező politikusnak viszont alapvetően integratív személyiségnek kell(ene) lennie, hiszen a párt- és közösségépítés, a választók maga mellé állítása csak együttműködésen alapulhat

– különösen egy ennyire fragmentált kormányellenes oldalon – fogalmazott az elemző. A napokban nyilvánosságra került rendőri jelentésről, mely Magyar és volt felesége, Varga Judit közti veszekedést dokumentálta, azt mondta, egyelőre csak Magyar Péter verzióját ismerjük a házassága alatt történtekről, sem a másik érintett fél, sem pedig a rendőrség nem szólalt meg az ügyben. – Azonban beszédes, hogy Magyar jó előre elkezdett megágyazni a történteknek, hiszen már első posztjai egyikében arról értekezett, hogy mivel fogják őt (hamisan) támadni, majd jöttek az éppen hamisítás alatt álló rendőri jelentésekről szóló állítások. Végül, mielőtt a HVG, kormánypárti elhajlással egyáltalán nem vádolható újságírója (akit egyébként le is propagandistázott) megjelentethette volna az esetről szóló írását, maga tette közzé saját verzióját, majd terelésképpen kormányellenes támadásba lendült – sorolta Boros Bánk Levente. Jelezte, a nyilvánosság számára is ki fog derülni, milyen események – melyeket egyébként saját maga hozott a nyilvánosság elé – is rejtőznek Magyar Péter múltjában. Legkésőbb ekkor fog eldőlni a politikai jövője vagy jövő nélkülisége.

– Egyben biztosak lehetünk: a családon belüli erőszak bármely formájával szemben társadalmi és politikai zéró tolerancia van érvényben hazánkban, így ha ilyenre fény derül, az minden politikusi karrier végét jelenti – hangsúlyozta az elemző.

Megítélése szerint

Magyar Péter szinte követeli magának a figyelmet, de nehéz újdonságot felfedezni a kommunikációjában. – Próbál nagyokat mondani, és erős állításokat tenni, amivel címlapra is kerül, de az elmúlt másfél évtizedben láttunk már hasonló közszereplőket, akikre talán már csak a politikával aktívabban foglalkozók emlékeznek

– mondta. Megjegyezte, különösen szokatlan, komoly politikustól vagy közéleti szereplőtől pedig egyszerűen idegen, hogy a megszokott kommunikációs felületeken (sajtónyilatkozatok, közösségi média-bejegyzések) túl gyakran személyesen fűz barátságtalan hangvételű kommenteket más szereplők róla tett nyilatkozatai alá. – Gondoljunk bele, mennyire vennék komolyan a választók például a miniszterelnököt (végső soron Magyar Péter is az ő székébe szeretne beleülni), ha azzal töltené az idejét, hogy sértődötten válaszolgat internetes fórumokon a rá nézve negatív véleményekre? – tette fel a kérdést az elemző, aki szerint Magyar Péter néhány hétig érdekes volt a kormányellenes oldalon, új színt vitt az egyenszürke ellenzéki aktorok közé, de hamar jöttek a fent említett konfliktusok, így mára már az ellenzéki médiumok és holdudvar is minimum megosztottak a megítélésében.

Boros Bánk Levente szerint Magyar személyes motivációját nehéz megfejteni, mindenki csak találgat.

– Lehet mögötte személyes bosszú vagy maga az az élethelyzet, amiben az év elejére találta magát.

Mindenesetre az eddigi megnyilatkozásai szerint kormányt akar buktatni, és a helyére kerülni, hiszen március 15-én tulajdonképpen kormányprogramot hirdetett. Láttunk, és látunk még ilyet a balliberális oldalon – mondta.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)