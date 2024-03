Szóval és tettel – Magyar Péter verbális és fizikai abúzust zúdított Varga Juditra

Hajdú Péter műsorának különkiadásában Varga Judit számos olyan esetről számolt be, amely önmagában is megdöbbentőnek mondható. A több mint másfél órás interjúban az egykori igazságügy-miniszter megdöbbenő részleteket osztott meg Magyar Péterrel való házasságáról, amelynek napi szinten része volt a verbális, illetve fizikai abúzus.

Az interjú szerint Magyar Péter több alkalommal is erőszakosan viselkedett felségével. A verbális erőszak egyik példája Varga Judit szerint az volt, mikor első gyermekük születése után Magyar különösebb ok nélkül megalázta őt.

Elkezdtem sírni a konyhában. Odajött, és azt mondta: sírjál, majd elmegy a tejed

– mondta az egykori igazságügy-miniszter, aki szerint volt férje volt az oka annak, hogy rendszeresen kikészült és sírt. A verbális abúzus egészen odáig fajult az interjúban elmondottak szerint, hogy Varga Judit telefonját a fontosabb interjúk előtt a kabinetfőnöke elzárta előle, így a miniszter nem láthatta a férje által küldött becsmérlő üzeneteket.

Azonban nemcsak verbális, hanem fizikai erőszakból is bőven kijutott Varga Juditnak. Ennek része volt, hogy Varga Juditot egy alkalommal a fia szabadította ki abból a szobából, ahova korábban a férje zárta be mintegy büntetésképpen.

Bezárt egy szobába, azért, mert bekattant azon, hogy mentünk egy nyári rendezvényre, éppen sminkeltem, és valamiért ő nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem tudta elviselni, hogy nekem megnyitóbeszédet kell ott mondani – akkor már miniszter voltam

– jelentette ki Varga Judit, majd megemlítette, hogy az abúzusból a történetben szereplő idősebb fiának is bőven kijutott, többek között ez is az oka annak, hogy a gyermek nem akar találkozni az apjával.

A mama tönkretette papát, úgyhogy a papa most mindenkit börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetben fognak nevelni

– idézte az interjúban Magyar Pétert a volt miniszter.

Férje a terhes Varga Juditot sem kímélte, az igazságügyi miniszter egy fizikai bántalmazásról szóló történetet is felhozott az adásban, elmesélte, hogy egy alkalommal az agresszív Magyar Péter nekilökte őt egy ajtónak, miközben ő éppen várandós volt. Azonban a legdurvább eset Varga szerint az volt, amikor Magyar Péter késsel fenyegette őt és szüleit.

Az eset akkor történt, amikor Varga Judit szülei vendégségben voltak náluk, egy este történt veszekedés után pedig Varga inkább a szüleihez feküdt be aludni. Ekkor pedig Magyar Péter egy késsel a kezében kezdett fel-alá járkálni a házban.

Öt percig járkált késsel a kezében, majd lefeküdt aludni

– mondta Varga Judit, hozzátéve, hogy édesanyjával az eset során végig rettegtek.

Menekült férje elől Varga Judit

Magyar Péter politikai aktivizálódása óta a legfontosabb esemény hétfőn este következett be, amikor a HVG – miután Magyar elkezdte előre keretezni botrányos ügyét – összefoglalt egy birtokában lévő rendőrségi jegyzőkönyvet. A dokumentum egy 2020 utolsó napjaiban kicsúcsosodott házastársi vitát mutat be, amelynél kulcsmomentum, hogy jelen volt egy rendőr is. Egy olyan hatósági személy, aki hivatali esküt tett és rendőri minőségében jelentés formájában meg is örökítette a történteket.

