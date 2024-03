Mentő, gyermek és várandós kismama is megsérült a súlyos tatabányai balesetben

A péntek délutáni tatai balesetben két tatabányai mentő sérült meg súlyosan. A helyszínre két mentőhelikopter is leszállt, hogy a lehető leggyorsabb ellátást tudják biztosítani – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Tegnap a Magyar Nemzet már beszámolt a balesetről.

Egy gyalogosgázoláshoz siető mentőautó az elé kikanyarodó személyautóval ütközött. A balesetben tatabányai mentők sérültek meg.

A szörnyű baleset miatt a teljes forgalmat leállították az érintett útszakaszon, mivel a mentőhelikoptereknek az útra kellett leszállniuk. A balesetező mentő a tatai Almási utca és a Bacsó Béla út kereszteződéséhez sietett, ahol elütöttek egy gyalogost. A karambol miatt azonban gázolás helyszínére már nem tudott odaérni a mentőautó. A Tatabánya felől érkező mentő elé a Kristály Imperial Hotel mellől kikanyarodott egy személyautó, ekkor történt a szerencsétlenség. A mentőbe hátulról is belehajtott egy másik autó. A rohamkocsi elé kanyarodó autóban egy család utazott, köztük gyermek és egy várandós édesanya is.

A két mentő súlyos sérüléseket, míg másik öt személy könnyebb sérüléseket szenvedett.

A sokkoló eset után többen is jobbulást kívántak a sérült mentőknek. Vejtey Miklós tatabányai önkormányzati képviselő a közösségi oldalán kívánt mielőbbi felépülést és gyógyulást a tatabányai mentőknek, akiknek mindennapos, áldozatos munkájukat is megköszönte. Gál Csaba, a Fidesz–KDNP tatabányai polgármesterjelöltje is együttérzését fejezte ki, és bízik benne, hogy a baleset sérültjei mihamarabb teljesen felépülnek.