Önkormányzati fenntartású szakrendelőben masszírozhatott a pedofíliával gyanúsított újbudai pedagógiai asszisztens + videó

Újabb információk kerültek a Magyar Nemzet birtokába a XI. kerületi Szivárvány Óvoda pedofília gyanújával őrizetbe vett pedagógiai asszisztenséről. A szálak akár a DK-s polgármesterhez, László Imréhez is elvezethetnek. A szexuális kényszerítéssel gyanúsított Gy. Péter információink szerint ugyanis gyermekápolónak tanult, gyakorlatát pedig abban a Szent Imre-kórházban tölthette le, aminek korábbi főigazgatója hosszú éveken keresztül László Imre volt.

Azonban nem csak a DK-s polgármester neve kerül elő az ügyben. Úgy tűnik, hogy az egész önkormányzat több szállal is kötődik a pedofília gyanújával letartóztatott férfihoz. A gyanúsított névjegykártyája alapján ugyanis masszőrként is dolgozik, ehhez a tevékenységéhez pedig információink szerint az önkormányzati fenntartású Szent Kristóf Szakrendelőben kaphatott helyiséget.

„Annak érdekében, hogy ennek a végére járjunk, közérdekű adatigényléssel éltünk” – mondta el a Magyar Nemzetnek a Fidesz–KDNP újbudai frakcióvezetője. Szabó Lászlóék azt kérték, biztosítsák számukra az intézményben lévő mindennemű szerződést, ami a Gy. Péterrel, Gy. Péter nevelőanyjával vagy a Sokfilm Bt.-vel kötöttek.

„Az tény, hogy hallgatnak és ennek biztos oka van” – ezt már a KDNP frakcióvezetője mondta a pedofilbotránnyal kapcsolatban a Magyar Nemzetnek. Simicskó István emlékeztetett: már kiderült az is, hogy a gyanúsított és nevelőanyjának közös cége hatmilliós szerződben áll az önkormányzattal, most pedig úgy tűnik, hogy az önkormányzat által működtetett egészségügyi intézménnyel is van kontraktusa. Nem tudni, hogy pontosan ki ez a Gy. Péter és miért fontos ennyire a dollárbaloldalnak, de fényt kell deríteni erre az egész esetre – tette világossá a politikus.

