Óriási az adósság, fejlődés pedig szinte semmi Pécsett

A gyáravatásra sem Péterffy Attila baloldali polgármester, sem gazdasági alpolgármestere, Ruzsa Csaba nem ment el, holott a japán cég érkezése a 4,5 milliárdos kormánytámogatással a város minden lakójának, a jövőjét itt tervező pécsi fiatalnak fontos esemény volt. Érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi polgármesterről jelentette ki a Modern városok program korábbi kormánybiztosa, Gyopáros Alpár, hogy a nagyobb városok közül Pécs volt az egyetlen, amelynek első embere nem kereste meg – hívta fel rá a figyelmet a lap.

Péterffyék mindenesetre az előző városvezetés alatt pályára állított Déli Ipari Parkot sem tudták feltölteni, ahol akár kis- és középvállalkozások is letelepedhettek volna. A német ThyssenKrupp fejlesztésének az elindítását sem tudták elérni, és ugyan a koronavírus-járvány már lecsengett, a baloldali önkormányzat részéről nem látható igyekezet e téren sem. Ezzel szemben az elmúlt hónapokban az járta be a sajtót, hogy az önkormányzat a befektetőellenes hangulatkeltésben tizenhat reménybeli beruházót is elhajtott.

Köztudott az is, hogy Pécs vagy a város agglomerációja helyett a világ legnagyobb elektromosautó-gyára sem a baranyai vármegyeszékhelyt, hanem inkább Szegedet választotta.

Kilátástalan adóssághegy, hitelek tömkelege

Az adósságállomány jelenleg 16 milliárd forintra rúg vagy talán már ennél is több. A súlyos adósságot 2048-ig kell a pécsi polgároknak visszafizetniük, addigra a jelenlegi elit emberei már – vélhetően – nagyon távol lesznek az önkormányzattól. A sorozatos hitelfelvételekről részleteiben mindeddig pontos képet nem adtak a szocialisták, egyelőre az sem biztos, hogy hol vannak ezek a milliárdok, ugyanis az önkormányzat nem adott érdemi és elfogadható magyarázatot arra, hogy miért alakult ki ez a hatalmas összeg.

A BAMA összeszedte, milyen célokra vett fel hitelt a Péterffy vezette önkormányzat:

a kasszában nem volt pénz arra, hogy 410 milliót kölcsönadjanak a Tüke Busz Zrt.-nek, hogy ennyi áfát be tudjon fizetni, ezért az EIB-hitelhez nyúltak

15 milliót felvettek arra is, hogy annak a baráti cégnek fizessenek közpénzből, amelyik lényegében semmilyen munkát nem végzett el a magyarürögi vízfolyás rendezésében

100 milliós hitelt hívtak le a Lánc utcai tömb tervezésére – semmilyen forrás nincs a felújításra.

1000 milliós EIB-hitelt vettek fel, hogy a korábbi szocialista városvezetés alatt eladott, teljesen lepusztult Áper-laktanya kisebbik részét meg tudják szerezni,

ezt követően egy negyedmilliárdos hitel felvételét indítványozták, hogy az évekig nem működő, de már elkészült napelemparkokat beindítsák.

A baloldali városvezetés által megrendelt, papíron céges elégedettségmérés köntösébe bújtatott, de a helyi Gyurcsány-jelölt Péterffy kampányát támogató, jelenleg is zajló közvélemény-kutatás során a városi adósságra is rákérdeznek, de arról mélyen hallgatnak a kérdezők, hogy milyen mélységig adósították el a várost néhány év alatt Péterffyék.