Pottyondi Edina is összezavarodott, Magyar Péter kapcsán válási bosszúpórnót emleget

– Válaszoljuk meg a XXI. század politikai történetének legfontosabb kérdését: normális dolog felvételt készíteni, miközben otthon beszélgetsz a pároddal? Te Jó Isten, nagyon nem, szótári definíciója a válási bosszúpornónak – jelezte Pottyondi Edina a legfrissebb videójában, amiben Varga Judit vallomására reagál.

A humorista azért hozzáteszi, Magyar Pétert a tette alól „mentesítheti” az a tény, hogy a felesége fideszes körökben mozgott és rendőrségi dokumentumokat hamisít.

– Nekem is megremegne az ujjacskám a REC gomb fölött, és nem az erkölcsi fenntartások miatt haboznék, hanem félnék tőlük, mint a…” – folytatja dilemmáit, vajon miért is vette fel a volt feleségével való beszélgetését Magyar Péter. Pottyondi szerint a frissen debütált politikusnak minden oka megvolt rá, hogy ilyen eszközökhöz folyamodjon, hiszen szegény fiúnak a fideszes körökben nehéz élete volt.

– Tök mindegy, hogy mennyire jó férj meg jó barát Magyar Péter, mennyire bántalmazó vagy bántalmazott, hogy mennyire fideszes vagy ellenzéki lelkületű – sorolta Pottyondi, aki szerint a bántalmazás ténye kismiska a nyilvánosságra hozott hangfelvételhez képest. – Varga Judit egyből posztolt, mindjárt kettőt – mondta, kiemelve, hogy Varga közléskényszeres lett, miután a kegyelmi botrány után hallgatni kényszerült, mert mint fogalmaz, „szeretett pártja, szeretett kormánya és a puhapöcsű Polt Péter védelemre szorult”.

Az influenszer azért nem felejti el a kormányt sem alázni, és a maga stílusában fejti ki véleményét arról, hogy a kormány tagjai egyébként mihez tartsák magukat, de Vargát azért megsajnálta kicsit.

– Én nem vonom kétségbe, hogy őt bántalmazták, és borzalmas volt látni a posztjai alatt a röhögős fejeket. Lehet, hogy Magyar Péter rossz ember – fejtegeti, majd rögtön fel is menti, hogy ami Magyar Péternél egy lehetőség, az Varga Juditnál, Rogán Antalnál, Polt Péternél és Orbán Viktornál tény, és ők azok, akik kihozzák az állatot az emberből.

Pottyondi Edina arra is kitér, ugyan lehetne és kellene is a bántalmazásról beszélni, csak szerinte a kormány erre alkalmatlan.

Magyar Péternek sok új barátja van

Nem az influenszer az egyetlen, aki az elmúlt hetekben Magyar Péter mögé állt, Nagy Ervin például kifejezetten vonzódik az éppen aktuális baloldali vagy épp függetlennek mondott karakterekhez. A színész természetesen részt vett Magyar március 15-i tüntetésén, és arról is van elmélete, hogy Varga és Magyar Péter között mi történik valójában.

Ennél átlátszóbb nincs, mint hogy ebben a pillanatban, amikor kétszáz cikkel járatják le Magyar Pétert, akkor előpattan a felesége, és kígyót-békát kiált rá

– vélte a művész, aki őszinte rajongással ígérte meg Magyar Péternek, ezentúl mindig mellette lesz.

Osváth Zsolt is egyike azoknak a celebeknek, aki vonzódik a tömegrendezvényekhez, a gyermekvédelmi öngólja után (amikor a Hősök terei szónoklatát követően kiderült, ő sem veti meg a tizennyolc év alattiakat) most Magyar Péter mellé állt. – Hogy bírja Magyar Péter? Ez az ember valószínűleg egy mutáns, nem alszik! Vagy nem tudom, mit csinál. Mit tol? Adjon már nekem is belőle, legyen szíves. Bemegy reggel kilenckor kicsit az ügyészségre, ott elbeszélget, tanúskodik, kipakol egy felvételt, kicsit így fölborzolja a közhangulatot, hogy úgy mondjam. Kijön az ügyészségről, válaszol néhány kérdésre, majd bejelenti, hogy este hatkor a Markó utcában találkoznak, ott lemondatják Polt Pétert. Hát buli lesz a Markóban, kíváncsi leszek, mi lesz ebből! Nem gyenge a pali – fogalmazott Osváth Zsolt a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában.

Borítókép: Pottyondi Edina influenszer (Forrás: Facebook)