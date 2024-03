Szabó Tímea nem is hallott róla, hogy a III. kerületi önkormányzatnál rendőrök jelentek meg + videó

P. Gábor korábban a kispesti MSZP-s polgármesternek is dolgozott. Gajda Péter most arról számolt be, hogy csak annyit tud az ügyről, amennyit a sajtóban olvasott, azt azonban elárulta, hogy P. Gábor korábban valóban a munkatársa volt, szavai szerint egy kreatív, szorgalmas fiatalemberről van szó és kétli, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna.