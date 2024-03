Újabb levitézlett balliberális politikus tűnt fel a Városházán

Megtartották a fővárosi önkormányzat közgyűlésének ülését, amelyen ezúttal újabb jobb napokat látott politikus is feltűnt Hadházy Ákos személyében. A jelenleg független országgyűlési képviselőként tevékenykedő, magát számos pártban kipróbáló politikus, úgy tűnik, most elkezdett érdeklődni az önkormányzati politika iránt is.

Hadházy Ákos a fővárosi közgyűlésre Baranyi Krisztinával, a IX. kerület polgármesterével érkezett. Az ülés kezdete előtt a két politikus jóízűen beszélgetett, amihez egy időre Pikó András, a VIII. kerület polgármestere is csatlakozott.

Fotó: Havran Zoltán

Lapunk újságírója kérdést intézett Hadházy Ákoshoz, ugyanis szerettük volna megtudni, hogy mit keresett a közgyűlésen, azonban a képviselő válaszra se méltatta munkatársunkat.

Szintén elmenekült a kérdések elől Karácsony Gergely főpolgármester, aki a korábbi közgyűlésekhez hasonlóan most is a Városháza díszterme mögött található „művészbejárót” használta, ezzel megkerülve a sajtó munkatársait és azok kérdéseit.

A főpolgármester ugyanis a 2019-es választás óta számos hangzatos ígéretet megfogalmazott Budapest fejlesztésével kapcsolatban, azonban ezek döntő többsége továbbra sem valósult meg, a polgármesteri hivatal mindössze a látványtervek közzétételéig jutott.