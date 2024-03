Vagy törvényt sértett Magyar Péter édesanyja, vagy hazudott róla a jogász

Viszont, ha bármelyik lap ebben a hangulatban ezt megírja, netán az OBH-t is megkérdezi, és ráadásul még az is lesz a vége, amit írok, vagy az bizonyosodik be, hogy az Új Megváltó nem mond igazat, akkor majd érkezik személyesen ő, és odakommentál, hogy jól fizet a Tóni