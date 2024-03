„Ezt a büntetőügy tárgyalásán is szóvá tették már” – fűzte hozzá. Az ügyvédje arra is kitért, hogy Völner Pál semmilyen segítséget nem kapott, két és fél éve áll büntetőeljárás alatt. Továbbá a teljes vagyonát zárolták, és szerinte a védekezéshez való jogát is súlyosan korlátozták.

Túl hamar zárták le a nyomozást, nem ellenőrizték a védekezését, fontos tanúkat nem hallgattak meg, köztük Varga Juditot.

Majd leszögezte: szerinte a volt igazságügyi miniszter meghallgatása kulcsfontosságú, ugyanis tárcavezetőként egy olyan hivatali szervezetet vezetett, amelynek esetében neki tudnia kellett róla, ha valami törvénytelen történik.