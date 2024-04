A migránsok harmadát Magyarországra terhelné Brüsszel

Továbbra is nagy a migrációs nyomás Szerbián, amelyen keresztül most is rengeteg illegális bevándorló próbál bejutni az Európai Unióba. A balkáni útvonal egyik fontos állomása Belgrád, ahol gyülekeznek a migránsok, és eligazítást kapnak az embercsempészektől, akiknek több ezer eurót fizetnek – írja a Híradó.hu.

Rétvári Bence államtitkár a Kossuth rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel további eurómilliókkal támogatná a migránsokat, ráadásul olyan pénzekkel, amiket az európai emberektől, az európai fejlesztésektől vennének el.

– Ami eddig mehetett volna mondjuk kórházfejlesztésre, szociálisotthon-fejlesztésre, vállalkozástámogatásra, autópálya-építésre, azoknak a pénzeknek egy részét onnan kiveszik, a migránsokat segítő alapba rakják, és az európai rászorulók, az európai betegek, az európai gyerekek, az európai infrastruktúra helyett az illegális migránsok európai megjelenésének támogatására, szponzorálására fordítanák.

Pont a rászorulóktól vennének el az unióban, és azt adnák oda az illegális migránsoknak

– mondta az államtitkár. Hozzátette: a brüsszeli tervezet szerint Magyarországon kellene a migránsok kérelmeinek csaknem 30 százalékát elbírálni, ami azt jelenti, hogy migránsgettók jönnek létre a magyar határnál. A kormány azonban ezt elutasítja.

Belgrádnak sem tetszik

Szinte csak telefonáló vagy a telefonját nyomkodó migránst lehet látni a szerb fővárosban. Nem véletlenül: az embercsempészek ilyenkor adják nekik az utasításokat. A helyiek szerint Belgrádban már sosem fordul elő, hogy ne lennének migránsok az utcákon és a tereken.

Itt ők dominálnak. Nem szívesen járnék az itteni egyetemre. Félteném a biztonságomat és az értékeimet is miattuk

– mondta egy belgrádi lány.