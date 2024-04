Békepártiakat Brüsszelbe!

– A kormánypártok április 19-én bemutatták választási manifesztum névre hallgató programjukat, amely az EP-választások legfontosabb kérdéseit foglalja össze szuverenista szempontból. A legsúlyosabb kérdés egyértelműen az ukrajnai helyzet, amellyel kapcsolatban már most megállapítható, hogy június 9-e legfőbb tétje: háború vagy béke – fogalmazott lapunk megkeresésére Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

A szakértő szerint csak úgy történhet változás és úgy előzhető meg az eszkaláció, a harmadik világháború rémképe, ha békepárti politikusok ülnek az unió intézményeiben. Megemlítette az ukrán gabona kérdését is, ami egyre nehezebb helyzetbe hozza az európai gazdákat, veszélybe sodorva a megélhetésüket. Hasonlóan fontos kérdésnek nevezte a migrációt, amely esetében szintén ismert, hogy a brüsszeli globalista liberálisok egy utolsó lökéssel még áterőltetik a migrációs paktumot, hogy minél több migráns számára tudják megnyitni az utat Európába. Mindemellett a lassan mindent elöntő genderpropaganda is olyan kérdés, amellyel szemben a viperafészekben, Brüsszelben lehet a legeredményesebben felvenni a harcot.

– Jól látható tehát, hogy a kormánypártok programja olyan aktuális és akut problémákra reagál, amelyek az emberek mindennapi életét érintik, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Ennek átfogó jellegét mutatja, hogy az e heti CPAC Hungaryn számos amerikai és európai szuverenista fog találkozni, hogy e témák mentén közösen tudják lecsapolni a korrupt globalista mocsarat

– rögzítette Dornfeld László.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a manifesztum tartalmát Orbán Viktor miniszterelnök ismertette múlt pénteken a kormánypártok ­európai parlamenti választási kampány­indító rendezvényén. A kormányfő beszédében úgy fogalmazott, hogy harcolnunk kell, meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát, meg kell védeni a gazdasági eredményeinket, meg kell védeni a családjain­kat és különösen is a gyerekeinket, hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war.

A vezető elemző a baloldali ellenzékkel kapcsolatban jelezte, hogy bár most formálisan külön pártokként indulnak, a témák mindegyiküknél ugyanazok. Szerinte ezek azok a gondolatok, amelyeket a guruló dollárokért cserébe kell képviselniük, annak ellenére, hogy a magyar lakosság köré­ben egyáltalán nem népszerűek.

– A legfontosabb üzeneteik a migráció és a genderpropaganda pártolása, valamint a háborúpárti üzenetek közvetítése. Sok olyan kijelentésre emlékezhetünk a dollárbaloldali politikusok részéről, ahol támogatták a fegyverküldést, sőt akár a katonák küldését is, mint például Márki-Zay Péter – tette hozzá a szakértő. Szót ejtett róla, hogy az egyedüli újdonság a baloldali térfélen Magyar Péter feltűnése, aki – egyelőre legalábbis úgy tűnik – átrendezheti azt a térfelet.

– Ugyanakkor a már jól ismert balos politikát követi ő is, ami nem meglepő, hiszen nemcsak hogy a csapata fele külföldi, de megjelent körülötte az a balos háttérszervezet is, amely korábban Márki-Zayt segítette, kezdve Bajnai Gordonékkal és a DatAdattal. Magyar Péter legalább szavakban próbált békepártinak tűnni, de aztán ebből gyorsan visszakoznia kellett. Lényegében annyira békepárti ő, mint az Európai Néppárt, ahova csatlakozni igyekszik: semennyire

– húzta alá Dornfeld László.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-listavezetője (Fotó: Polyák Attila)