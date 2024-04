„Budapesti Prókátor”: Gyurcsány polgármestere saját SZDSZ-es vejének köreit látta el több tíz milliós értékű szerződésekkel

Lapunk ellenőrizte az információkat, és a megadott link alapján a korábban Adatradar néven működő portál tényfeltárásáig jutottunk. Az Adatradar megállapította, hogy Horn Gábor és köre számos szerződést kötött baloldali pártokkal és önkormányzatokkal. Úgy folytatták, hogy a közérdekű adatigénylések portáljának feltűnt, hogy a volt SZDSZ-es politikus alapítványa által fenntartott Republikon Intézet Kft. és a Weber und Mill Kft. gyakran egy időben és ugyanannak a megbízónak dolgozik.

Ez azért érdekes, mert a Weber und Millt 2011. január 24-től 2019. szeptember 1-ig Horn barátja, Hann Péter vezette. A társaság a 2014-es országgyűlési választások idején hívta fel magára a figyelmet egy botrányosra sikeredett kampányvideóval, amit a szocialisták megrendelésére készített. A Horn Gábor-féle Republikon ugyanakkor tanácsokkal és elemzésekkel segítette Mesterházy Attiláékat. „Kevés szakpolitika, erős negatív kampány – stadion helyett kórház”, így foglalta össze Horn a győztes stratégiát, s ez a hozzáállás köszönt vissza a Magyarország ma című videóban.

A két társaság közel egy időben tűnt fel a Párbeszédnél is. Az elérhető adatok alapján 2019. január 1-vel írta alá Szabó Tímea a Republikon és február 1-vel a Weber und Mill megbízását. Az előbbitől kutatásokat és elemzéseket rendelt, az utóbbit pedig social marketinges feladatokkal és tanácsadással bízta meg. Mindkét szerződés az év október 31-én vesztette hatályát – írta az Adatradar.

A portál szerint Hannt ezután Dominikné Nagy Szilvia váltotta a Weber und Mill élén, a korábbi ügyvezető pedig a Republikon igazgatója lett. A cégek továbbra is együtt mozogtak: 2020. március 1-től május 31-ig a zuglói önkormányzat, június 15-től december 31-ig pedig a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. (ZIM) foglalkoztatta a Weber und Millt. Az intézetet ugyanabban az évben, az április 1-je és május 31-e közötti időszakra szintén a szocialista Horváth Csaba szerződtette, majd ezt követően a ZIM.

Erzsébetvárosban is együtt tűntek fel: 2021 májusától áll Niedermüller Péter szolgálatában a Weber und Mill, és ugyancsak 2021-ben a Republikon is kapott egy megbízást a VII. kerülettől, melynek polgármestere, Niedermüller Péter Horn Gábor apósa. További érdekesség, hogy a társaságok ugyanarra a címre vannak bejegyezve (1026 Budapest, Harangvirág utca 7.).

Lapunk ellenőrizte ezeket az információkat is, és előbb egy 2020-as, 6 667 500 forint értékű Weber und Mill-szerződést találtunk a VII. kerület honlapján, majd pedig egy 2023-as, 14 478 000 forint értékű megbízást is. Tehát összesen több mint 21 millió forintos megbízásokról van szó. Ugyanakkor az ismeretlen prókátor több mint negyvenmilliós megbízásokról ír, és az Adatradar is említ egy 2021-es megbízást, amelyet a VII. kerület honlapjának üvegzseb rovatában nem találtunk meg. A két összeg közötti eltérés feltárása érdekében kérdésekkel fordulunk az önkormányzathoz.