Folytatódik a nyomozás a XVI. kerületi szocialista székházmutyi ügyében

Harminc év alatt elkótyavetyélte a hétköznapi ember számára felfoghatatlanul nagy vagyonát az MSZP, amely ettől nem teljesen függetlenül a szavazóbázisát is elveszítette. A szocialisták már az utolsó tartalékaik felélésére készülnek, erre utal, hogy például dobra kívánták verni a gödöllői pártirodájuknak otthont adó épületet, ha már a budapesti Városházát nem sikerült eladniuk.

A kérdés csak az, hogy a végkiárusításon befolyt összeget a párt építésére fordítanák vagy az arra illetékesek tüntetnék-e el a pénzt.

Ami országos szinten folyt és folyik nagyban, az lejátszódott a Kertvárosban is, és nem is olyan kicsiben. Az Albán utca 21. alatti házat még a Gyurcsány-kormány adta el a helyi szocialistáknak 2008-ban 19, 2 millió forintért (már ez is szép történet, hiszen az adásvételt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójaként az a Tátrai Miklós írta alá, akiről Gyurcsány Ferenc később kijelentett, hogy „helyette vonult be a börtönbe”, mert nem volt hajlandó tanúskodni ellene a Sukoró-perben).

Hét évvel később a kerületi MSZP-székházat maga a kerületi elnök, Csizmazia Ferenc és a testvérei vették meg. De már csak 16 millió (!) forintot fizettek érte, miközben az eltelt években az infláció 29 százalékos volt, ráadásul az akkori átlagos XVI. kerületi négyzetméteráraknak kevesebb mint negyedéért kelt el az épület.

Csizmazia Ferenc ezután 2016-ban kivásárolta két testvérét, de az ő kétharmadnyi tulajdonrészük vételára ekkor már csak hétmillió forint volt, tehát egymás között – papíron – már kevesebb mint tizenegymillióra taksálták az ingatlant.

Közben az ingatlant húszmillióért felújították ugyancsak az adófizetők pénzéből.

Nos, ez a Nagy Kertvárosi Baloldali Ingatlanmutyi, amelynek ügyében, szakértő bevonásával – mint arra egy megkeresés nyomán fény derült – még folyik a nyomozás. Egyelőre ismeretlen tettes ellen.