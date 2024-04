Gyurcsány a miniszterelnök országjárása miatt méltatlankodik

Dübörög a választási kampány: Orbán Viktor miniszterelnök országjárásra indult, és meg sem állt Nemesgörzsönyig, majd Győrbe is beugrott egy kávéra. A kormányfő a közösségi oldalán azt írta a Veszprém vármegyei településen készült kép alá:

„A kampányt berúgtuk!”

A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán kezdett el méltatlankodni Orbán Viktor kampányát látva: „Orbán titkos választási kampányt folytat. Nem mondják meg, hogy hol és mikor kampányol a kormányfő. Valakik, valahova nagy titokban összecsődítenek pár tucat embert mint statisztákat egy filmhez, megjelenik ugyancsak nagy titokban Orbán, a sajátjai készítenek pár képet, mosoly, tömeghatás meg a többi, pár idézet a nyilvánosságnak, oszt jó napot. Ez tényleg hungarikum” – írja Gyurcsány, majd hozzáteszi:

„Végül is olyan ez, mint az egész kormányzásuk. A titkos kampány olyan, mint ahogy bevettük Brüsszelt. Ahogy levittük a padlóra a koronavírus-járványt. Olyan, mint a szankciós infláció. Vagy az, hogy mindjárt utolérjük Ausztriát

A titkos kampány olyan, mint Orbán becsülete. Hazugság. Mint rendszerének lényege. Nem javaslom a titkolózást. Helyette inkább azt, hogy nyilvánosan, amolyan magyaros egyenességgel, verjük meg rendesen június 9-én” – írta a baloldal főnöke.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Magyar Péter politikai színre lépése semmi jót nem hozott magával az ellenzéknek: a várakozásokkal ellentétben nem a kormánytól, hanem a már amúgy is gyengülő baloldali pártoktól szívja el a szavazatokat, több elemző például már előre temeti a választásokon a Momentumot.

Azonban a DK-nak is van oka aggodalomra: bár választási szövetséget kötöttek az MSZP-vel és a Párbeszéddel, még így is elkerülhetetlen, hogy Magyar Péter ne vigyen el tőle is szavazókat, ezzel tovább erősítve a kormánypártok hegemóniáját.