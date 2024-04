Gyurcsány Ferenc üzent Magyar Péternek

Gyurcsány Ferenc szerint vannak választók, akik soha nem alkudtak meg Orbán Viktor kormányával, akik egyetlen percig sem szolgálták ezt a rendszert, és nem is szavaztak a Fideszre. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy véli, vannak, akik nem törekedtek a rendszerrel szemben álló ellenzék megosztására, pláne nem leváltására. Szerinte olyan választók is vannak, akik még nem fáradtak el a küzdelemben, és nem bízzák azt tegnapi ellenfeleikre.

Mi közéjük tartozunk

– szúrt oda Facebook-bejegyzésében Magyar Péternek a pártvezér.

Gyurcsány Magyar Péternek üzenő bejegyzésének alapja

Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzésével annak a Magyar Péternek üzent, aki tegnapi Kossuth téren megtartott beszédében büszkélkedett vele, hogy 2022. március 15-én még ő is részt vett a békemeneten. Sőt, Magyar Pétert az Amerikából finanszírozott sajtótermékek többsége is úgy mutatta be, mint „az ember, aki kicsekkolt a Nemzeti Együttműködés Rendszeréből”.

A valóság azonban az, hogy Magyar Péter nem kicsekkolt ebből a rendszerből, megszüntették munkahelyi pozícióját, a fenyegetőzései ellenére is.

A fenyegetésekről Varga Judit beszélt Hajdú Péternek adott interjújában. A volt igazságügyi miniszter állítása szerint Magyar Péter azután kezdte el zsarolni a titokban rögzített hangfelvétellel őt, hogy január elején közölték vele: megszűnnek a jól fizető állásai a Magyar Közút Zrt.-nél és a MBH Banknál.

Varga szerint havonta kb. 3,5–4,5 millió nettó bevétele volt a férjének.

Azt is hozzátette, hogy állások helyett ezek valójában pozíciók voltak, hiszen nem kellett naponta bejárni dolgozni. A volt igazságügyi miniszter az interjú egy másik pontján azt is mondta, hogy„Péter mindig vagy a szüleinek, vagy a barátainak jóvoltából jutott álláshoz, és ő mindig kikövetelte magának, hogy ez neki jár.” Az is kiderült, hogy Magyar Péternek a Partizán-interjú előtt munkaügyi tárgyalásai voltak Mészáros Lőrinc cégével.

Magyar Péter a Partizán-interjú előtt:

2018 szeptemberétől a Magyar Fejlesztési Bank EU Jogi Igazgatóságát vezette,

2018. november 1-jétől 2022. február 25-ig a Diákhitel Központ Zrt. igazgatósági tagja és vezérigazgatója volt.

2022. augusztus 1. és 2024. február 2. között a Magyar Közút Zrt. igazgatósági tagja;

2022. szeptember 1. és 2024. február 13. között a kisebb részben állami, nagyobb részben Mészáros Lőrinc által tulajdonolt MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsági tagja, és már a válásuk után,

2023. március 29. és 2023. november 30. között a Volánbusz Zrt. igazgatósági tagjaként kapott busás fizetést.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)