Külföldön terjeszkednek Mészáros Lőrinc cégei

– A mi kapcsolatunk barátság, ami a bizalmon alapszik, de külön úton járunk, hiszen a miniszterelnök úr 1989 óta politikus, én pedig 1992 óta vagyok vállalkozó – mondta az Indexnek Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról, amely rendszeresen kritikaként merül fel vele kapcsolatban a vagyongyarapodása mellett. Hozzátette: felcsúti polgármesterségétől eltekintve külön úton járnak, hiszen Orbán Viktor 1989 óta politikus, ő pedig 1992 óta vállalkozó. Ebben tett időközben egy kitérőt, hiszen 2011-től majdnem két cikluson át polgármester volt Felcsúton, jóllehet a gazdasági tevékenységét akkor sem adta fel, a települését szolgálta.

A gazdasági fejlődésem nem két nap alatt történt meg, hanem az elmúlt 32 év munkájával jutottam el idáig. A vállalkozói világ minden lépcsőfokát megjártam, hiszen voltam kis-, közép- és nagyvállalkozó is. Ebben voltak jobb és kevésbé jó időszakok, de napról napra mindent annak rendeltem alá, hogy mindig legalább egy lépéssel előrébb tudjak jutni az utamon

– jelentette ki az üzletember. Emlékeztetett: a szocialista, baloldali kormányzatok ellenszelének idején is voltak milliárdos megrendelései, nem a politikai beállítottságának, hanem az elvégzett munka minőségének köszönhetően.

Nem ismeri Magyar Pétert

Magyar Péter, a baloldal éppen aktuális „kormányleváltó reménysége” korábban Mészáros Lőrinc bankjában felügyelőbizottsági tag volt, a lap róla is kérdezte a vállalkozót. Mészáros Lőrinc erről azt mondta: – Bár a bankunkban felügyelőbizottsági tag volt, Magyar Pétert én személyesen nem ismerem, nem is avatkozom bele az ügyeibe. A nevét is csak onnan ismertem, hogy Varga Judit volt férje. Ő a politikai színpadon van, én a gazdasági életben élek, nincs közös pontunk. Ha valakinek én vagyok a témája, azt nem veszem támadásnak, Pesty László esetében sem, aki egyébként egy vicces ember. Lehet, hogy nekik ez a dolguk, hogy a köz érdeklődését fenntartsák, nekem meg az, hogy a vállalataim minél sikeresebbek legyenek.

Növekedés Magyarországon kívül

Mészáros Lőrinc beszélt arról is, hogy szerinte mi a nemzeti tőkésosztály valódi szerepe a magyar gazdaságban. Kiemelte: közel négyszáz vállalkozás van a kezei alatt, amelyeknek kiemelt céljuk, hogy elsősorban magyar embereket alkalmazzanak, ugyanakkor a munkaerőállomány alig egy százalékát külföldiek teszik ki, akik jellemzően olyan munkát végeznek el, amelyre hazai jelentkező már nem akad. Az üzletember a cégcsoportjával magáénak érzi azt az irányvonalat, amelyet Orbán Viktor a magyar gazdaságpolitika harmadik fázisának nevez: a külföldi terjeszkedést.

Mészáros Lőrinc úgy látja, cégcsoportjának fejlődése az országhatárokon belül már korlátozott, ezért stratégiai cél a külföldi terjeszkedés, jellemzően azokban az iparágakban, amelyekben itthon is erősek. Ilyen területnek nevezte a mezőgazdaságot. A szállodaiparban Horvátország és Montenegró mellett Ausztriában is vannak érdekeltségei a cégcsoportnak, de a terjeszkedés folytatódik: Rijeka mellett Iciciben ötcsillagos luxusszállodát építenek. Az építőiparban is készen állnak a terjeszkedésre, akvizíciós tárgyalásokkal a régiós piacokon van a fókusz.

Elsősorban Európában terjeszkedünk, de Észak-Afrikában, Líbiában, illetve a Közel-Keleten, Ománban is vannak érdekeltségeink. Haladunk előre, több komoly akvizíció előtt állunk, ami még nem nyilvános, de az első fél évben több is lezárulhat

– árulta el a nagyvállalkozó.

Világszínvonal a Puskás Akadémián

Mészáros Lőrinc értékelése szerint mérföldkő volt a Puskás Akadémia 2006-os megalapítása a magyar futballban, miután a tehetséggondozás évtizedekig elhanyagolt terület volt. Azóta a klub olyan neveket adott a válogatottnak, mint Kleinhesler László és Nagy Zsolt.

Megmosolyogják, amikor azt mondom, világszínvonalú az akadémiánk, pedig nem a levegőbe beszélek, viszonyításképpen láttam az európai topklubok, így a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München vagy éppen az Arsenal műhelyeit. Az infrastruktúra és a szakmai munka világszínvonalú, de a tehetség megtalálása a legnehezebb feladat

– fejtegette a Puskás Akadémia elnöke, aki szerint egy tízmilliós piacon nagyobb kihívás ez, mint egy hatvan-nyolcvan milliós országban. A PAFC rendszerébe 15 évesen lehet bekerülni, egészen az U19-ig pallérozódnak náluk a tehetségek.

– Büszkék vagyunk rá, hogy tele van az NB I és az NB II Puskás Akadémia-növendékkel, és nemzetközi szinten is egyre többen megállják a helyüket, gondolok a magyarnál erősebb bajnokságokra és a válogatottra. Reméljük, ez a három fiú az Európa-bajnokságon is bizonyít majd – mondta Mészáros Lőrinc.