Menczer Tamás: Megérkezett ez a „megvédem a családomat” Péter

– Megérkezett ez a derék ember, ez a „megvédem a családomat” Péter, és olyan furcsa módját választja meg a családja megvédésének, hogy egy kicsikét terrorban tartja őket, kicsikét lehallgatja, és ő megjelent itt most, mint a messiás – mondta Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban.

– Szó szerint messiás, mert akkora problémák vannak, hogy virágvasárnap még egy bibliai idézetet is kirakott a Facebook-oldalára, és Krisztus-pózban fotóztatta magát – hozta példának a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Schiffer András mondta kiválóan, hogy aki nem lojális a saját feleségéhez meg a jó barátjához, arról miért gondoljuk, hogy bárkihez lojális lesz?

– tette fel a kérdést Menczer Tamás. Hozzátette: ezért mondja mindig, hogy Magyar Péternek csak Magyar Péter fontos.

Magyar Péter szóról szóra ugyanazt mondja, mint az összes baloldali az elmúlt tíz évben. Ez az ember ugyanolyan baloldali, mint a többi

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: most megtalálták ezt a figurát, és pontosan ugyanazokat a baloldali célokat és mondatokat mondja, amiket bárki korábban.

Ennélfogva akik most Magyar Péter mögött állnak – akik korábban Márki-Zay Péter mögött is álltak – ugyanazt is akarják, ugyanúgy háborúpártiak, bevándorláspártiak, gender-, LMBTQ-pártiak, és minden, mint az összes többi. Ha ez az ember hatalmat kapna, akkor ugyanazokat a célokat valósítaná meg, mint bármelyik baloldali most, vagy korábban. Ez egy baloldali figura, aki ráadásul emberileg is teljesen vállalhatatlan – mutatott rá Menczer Tamás.