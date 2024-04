Nagy változás jön az átalánydíjas gázszámláknál

Kormányrendelet jelenik meg szerdán az egyenletes részarányos számlát fizető ügyfelek számlázásáról a Magyar Közlönyben, és csütörtökön már hatályba is lép – jelentette be Németh Szilárd. Felidézte: egy évtizeddel ezelőtt a kormány azért vezette be a rezsicsökkentést, hogy a magyar lakosságot, a fogyasztókat ne tegyék ki a piaci martalócoknak.

A cél az volt, hogy ne fordulhasson elő, hogy a magyarok fizessék Európa legmagasabb energiaárait, különös tekintettel a lakossági földgázra, amely a baloldali kormányok idején a kontinensen a legmagasabb volt

– emlékeztetett a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Hangsúlyozta: a rezsicsökkentést a háborús, inflációs időszakban, a hazai ellenzék és Brüsszel támadásai ellenére is sikerült fenntartani, ennek köszönhetően

ma minden háztartás 181 ezer forinttal kevesebbet fizet a gázért és a villamos áramért,

mintha a piaci árak szerepelnének számláikon.

A kormány intézkedéseivel a rezsicsökkentés és a fejlesztés kéz a kézben jár

– mondta Németh Szilárd. Szerinte ennek köszönhetően valósulhattak meg a hálózatfejlesztések és a nagycsaládosoknak, valamint az egy háztartásban együtt élő több családnak nyújtott kedvezmények is.

Ma Magyarországon tízből kilenc fogyasztó kedvezményes, rezsicsökkentett áron kapja a lakossági földgázt és a villamos áramot

– hangsúlyozta Németh Szilárd, egyben a júniusi európai parlamenti választás egyik legfontosabb tétjének nevezte, hogy sikerül-e ezt megvédeni.

Bozóky Anita, a Magyar Villamos Művek (MVM) kommunikációs igazgatója ismertette, az intézkedés bevezetését elsősorban az indokolta, hogy a részszámlázással fizető, hozzávetőleg másfél millió család, vagyis az átalánydíjat fizető fogyasztók közül mintegy százezren szembesültek azzal, hogy a tavaszi–nyári számláikon a korábbiakat jelentősen meghaladó összegek szerepeltek.

Az MVM a tavalyi évben ezért javasolta, hogy ők váltsanak más számlázási módra, illetve a problémát a részletfizetés külön elbírálás nélküli felajánlásával kezelte 2023-ban.

A kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a fogyasztók jogos igénye volt, hogy ennél egyszerűbben, jobban kalkulálható módon fizethessenek a felhasznált gázmennyiség után.

A minisztérium és az MVM együttműködésével sikerült megoldást találni erre a problémára, így a szükséges jogszabály-változtatásokat követően áprilistól módosítják a kedvezmények kiosztását az egyenletes részszámlás fogyasztóknál. Az intézkedés bevezetése automatikus, és az MVM ügyfeleinek mintegy kétharmadát érinti.

Az augusztustól július végéig tartó úgynevezett rezsiévre járó, rezsivédett áron fizetett gázmennyiséget az év minden napjára egyenlő arányban osztják el a rezsiszámlákon, ezzel a részszámlák kiszámíthatóbbá, a háztartások kiadásai tervezhetőbbé válnak.

Bozóky Anita hangsúlyozta: már a tavaszi elszámoló számlák esetében is így osztják ki a kedvezményes gázmennyiséget, az ügyfeleknek csak azért kell fizetniük, amit valóban elhasználnak, ezzel pedig csaknem százezer háztartás kerülheti el a jövőben a kiugróan magas részszámlákat.