Városháza-gate: újabb gyanúsítottra csapott le a rendőrség

Megszólalt a koronatanú

Az oroszokon kívül az eddig tudható adatok szerint izraeli, amerikai, arab és olasz üzletembereknek is felajánlották a Városházát. Utóbbi befektetők képviselője az a Riccardo Salvatore volt, aki egy vallomás szerint többmilliárdos „jutalékot” emlegetett a Városháza eladása kapcsán. Később kiderült az is, hogy a fővárosi korrupciós gépezetet működtető személyek a Városházán kívül több ingatlant is értékesíteni akartak a „jutalékos” rendszer szerint. Ezek közé tartozott egy Tétényi úti, egy Bécsi úti, valamint egy, a Rimaszombati út 2–4. címen található telek is. Utóbbi esetben a „jutalék”, vagyis a kenőpénz kétmilliárd forint lett volna. Az ügyben egy kulcsfontosságú tanút is kihallgattak a rendőrök, akin keresztül Berki Zsolt az amerikai befektetőknek ajánlotta fel a Városházát.