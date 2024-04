Okosbörtön nyílik Magyarországon, mesterséges intelligencia segítheti az őröket

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) tájékoztatása szerint a szabolcsi Csengeren épülő új börtön a büntetés-végrehajtási szervezet férőhelybővítési programjának újabb állomásaként jön létre – írja a VG.

Okosbörtön nyílik Magyarországon – nem lesznek kulcsok az ajtókhoz / Fotó: BVOP

A portál tájékoztatása szerint a kiemelt biztonságú csengeri börtön több szempontból is kuriózum. Egyfelől óriási, hiszen 1500 fő befogadására lesz alkalmas, igaz, két körben. Először ezer férőhelyet hoznak létre, majd még ötszázat. Másfelől pedig Magyarország legmodernebb ilyen intézménye lesz.

Mikor adják át az okosbörtönt?

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a beruházás valamikor az ősszel készül el. Az Index viszont most azt írta, hogy a csengeri börtön átadása lényegében küszöbön áll, és már szeptemberben, öt hónap múlva megnyitják. A tervek szerinti pontos dátum szeptember 30. Soha nem látott, úgynevezett okosbörtönről van szó:

a börtönajtók kulcs nélkül, arcfelismerő rendszerrel működnek,

az elítéltek minden lépését kontrollálni lehet,

és mesterséges intelligenciával fogják elemezni a viselkedésüket, akár az arckifejezésüket is.

Mindez arra jó, hogy ha a rabok szokatlanul viselkednek, a rendszer jelzést küld az őröknek, hogy készüljenek fel rendkívüli eseményre. A felügyeletet egyébként 663 fős személyzet biztosítja majd.

Az elítéltek zárt online csatornán intézhetik ügyeiket, így kapnak majd naprakész kimutatást a pénzükről, kérelmeik elbírálásáról vagy éppen a munkabeosztásukról.

A fejlesztés mintegy 50 milliárd forintból jön létre öt és fél hektárnyi területen. A fogvatartottak számára ebben a börtönben is biztosítani fogják a tanulási és munkáltatási lehetőségeket, így például az intézet területén egyebek mellett oktatóhelyiségek és két munkacsarnok is helyet kap. A csengeri börtön olyannyira újszerű, hogy az itt alkalmazott új technológia adatkezelési aggályokat is felvet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság parlamenti beszámolójában legalábbis az is szerepel, hogy a hatályos jogszabályi környezet nem teszi lehetővé minden tervezett újítás bevezetését, éppen ezért a törvényi szintű szabályozás felülvizsgálata és módosítása elengedhetetlen.

