Önkényesen lebontották az utat a túrázók előtt – reagált az államtitkárság

Az európai uniós forrásból épült via ferrata mindenkié, annak használatáért semmilyen jogcímen nem lehet pénzt szedni – reagált lapunknak az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, miután egy oktatásra szerveződött csoport a Vérteserdő Zrt. területén épült tatabányai vasalt utat – via ferratát – szerette volna használni, amiben az utat kezelő Tatabányai Alpin Sportklub megakadályozta a túrázókat, sőt a via ferratát a fenntartó elkezdte lebontani, hogy megakadályozza a csoport továbbhaladását.

Az Aktív Magyarország program támogatásával épült hat vasalt út esetében szerepel a támogatási okiratokban, hogy a szabad és ingyenes használatot biztosítani kell. Így van ez az uniós forrásból, a Megyer-hegyi tengerszemnél épült vasalt útnál is – rögzítette az államtitkárság. Felhívták a figyelmet, hogy ez nemcsak Magyarországon, hanem a világ többi részén is hasonlóan működik.

Az államtitkárság azért dolgozik, hogy a vonatkozó biztonsági szabályok betartása mellett egyre többen via ferratázzanak, hiszen az a célunk, hogy Magyarország polgárai aktívabbak, egészségesebbek, ezáltal boldogabbak legyenek

– tették hozzá.

