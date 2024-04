Óvodavezetőkkel tárgyalt a kormány

– Csaknem kétezer óvodában és feladatellátási helyen történtek infrastrukturális fejlesztések, építések, bővítések és felújítások az elmúlt tizennégy évben, 319,5 milliárd forint értékben – ismertette a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bekecsen. Balatoni Katalin az óvodavezetők 2. országos szakmai találkozóján azt mondta: a fejlesztések az intézmények 42 százalékát érintették.

Míg 2010-ben 370 136 óvodai férőhely volt Magyarországon, mára ez 17 550-nel nőtt. Mára több mint 750-nel nőtt óvodapedagógusok száma, a gyermekeké azonban csaknem 15 ezerrel csökkent az óvodákban

– emelte ki.

Elmondta, az óvodai kapacitás 17 százaléka szabad, de ez területenként eltérő. Jelenleg 2192 település 4571 feladatellátási helyén 323 ezer gyermek jár óvodába Magyarországon. Hozzátette, tavaly a három és hat év közötti gyermekek 97,24 százaléka járt óvodába, ez meghaladja az európai uniós átlagot.

Balatoni Katalin az év eleji pedagógusbér-emelésekről szólva közölte, a tankerületi központoknál ez megvalósult, az önkormányzati fenntartású óvodákban azonban nem mindenhol. Hangsúlyozta, dolgoznak a probléma megoldásán, és minden érintett megkapja a béremelést január elsejéig visszamenőleg. Felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez a kormány biztosította a többletforrást az önkormányzatoknak. Úgy fogalmazott:

Ez Magyarországon a valaha volt legjelentősebb béremelés, amelynek nem a végén, hanem a közepén járunk.

Hozzátette: a cél, hogy 2025 január elsejére a pedagógusbéreket a diplomásátlagbér nyolcvan százalékára növeljék, ami további huszonegy százalékos emelést eredményez a mostani bérhez képest – fűzte hozzá. Kiemelte, a pedagógusképzésre jelentkezők száma is visszaigazolja a béremelést, idén a második legnépszerűbb terület a pedagógusképzés lett. A jelentkezők száma meghaladja a 17 800-at, közülük 3678-an készülnek óvodapedagógusnak.

Balatoni Katalin nyugat-európai viszonylatban is kiemelkedő színvonalúnak nevezte a magyarországi óvodapedagógus-képzést. Azt mondta, az idei tanévtől 68 középiskolában indítanak középfokú képzést is, amelyre várhatóan nagy lesz az érdeklődés, mert

ezzel a végzettséggel óvodákban munkába lehet állni, ugyanakkor a felsőoktatási képzésben is beszámítják.

A csütörtökön kezdődött kétnapos tanácskozás megnyitóján Bodnár László polgármester arról beszélt, hogy a településnek fontos a családok segítése. Nemrégiben bölcsődét építettek, és „falusi iskolaként” sikerült azt is elérniük, hogy általános iskolájuk idén szeptembertől már gimnáziumként is működik – emelte ki. Az országos találkozón a hazai óvodák vezetői mellett határon túli magyar intézmények képviselői is részt vesznek.