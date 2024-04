Széthullás Pécsen: újabb vezetők távoztak az önkormányzattól

A Zsolnay Örökségkezelő és az Egyesített Egészségügyi Intézmények gazdasági vezetője leköszönt, és a napokban az is kiderült, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító egykori FEB-elnöke, a Tettye Forrásházzal és a PVH-val is kapcsolatban álló ügyvéd is távozott, sőt a várost is elhagyta – írja a Baranya Vármegyei Hírportál. A lap szerint

Góbi János úgy tűnt el Pécsről, az ügyvédi irodáját is felszámolva, amilyen viharosan került közel a baloldali önkormányzathoz.

Mint a Magyar Nemzet megírta, a luxusbaloldali ügyvéd a Magyar Szocialista Párt képviselő-jelöltségével próbálkozó Bodnár Imre vezette átvilágító csoport egyik vezető alakja volt. Góbi Bodnár belsős, szűk köréhez tartozott, és Szücs Orsolyával is szoros kapcsolatot ápolhatott, akinek irodájába volt bejegyezve a Péterffy Attila polgármesternek hátteret adó Pécs Jövője Egyesület, ami helyett azonban hasonló tartalommal, hasonló célokkal és névvel létrehozták a Pécs Jövőjéért Egyesületet, immár Bodnár ügyvédi irodájába bejegyezve. Bodnár próbálkozott az ügyvédi kamara elnöki posztjának megszerzésével is, ez azonban nem sikerült neki, de ha összejön, akkor Góbi elnökségi tagként munkálkodhatott volna a szervezetben.

Továbbra is rejtély, mire ment el közel százmillió forint

Góbi azt követően hagyta ott a várost, hogy az átvilágításokról egyetlen egyetlen teljesítési dokumentumot, igazolást nem mutattak be az illetékes önkormányzati bizottságnak tavaly, így a pécsi nyilvánosság nem tudhatta meg, hogy mire költöttek el közel százmillió forintot Péterffy Attiláék átvilágítás jogcímen.

Ráadásul ezért nem is lehet biztosan tudni, hogy hol, mire és hogyan kapott megbízásokat Góbi.

Bodnárt egyébként az az ügyvéd is szívesen ajánlotta elnöknek a kamarai tagok számára, akivel szemben tucatnyi sértett tett feljelentést. A 34 éves nővel szemben többrendbeli ügyvédi visszaélés, többrendbeli csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt indult nyomozás.

A sajtóhírek szerint a nő Góbin és Szücs Orsolya ügyvéden keresztül az egyik önkormányzati cégnek, a Tettye Forrásháznak is dolgozhatott. Lehetséges ugyan, de kicsi az esélye, hogy Bodnár Imre, Péterffy barátja ne tudott volna erről.