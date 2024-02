Csalással gyanúsított ügyvéd dolgozott Pécs baloldali polgármesterének köreiben

Mint a portál jelezte, egy pécsi ügyvédnővel szemben tucatnyi sértett tett feljelentést, többek között azért, mert csaknem 35 millió forintot nem egy végrehajtónak, hanem saját magának utalhatott át, emiatt viszont a bajba jutott illető az otthonát is elveszítheti. A sajtóértesülések szerint az is előfordult, hogy egy beteg kisgyermek gyógyítására szánt forrásokat is magának utalta.

A 34 éves nővel szemben több rendbeli ügyvédi visszaélés, több rendbeli csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt indult nyomozás. Az írás felhívta figyelmet, hogy az ügyvédnő Góbi Jánoson, a Pécsi Vagyonhasznosító átvilágító ügyvédjén, jelenlegi felügyelőbizottsági elnökén keresztül, valamint Szücs Orsolya ügyvéden keresztül az egyik önkormányzati cégnek, a Tettye Forrásháznak is dolgozott.

Az említett ügyvédek Péterffy Attila pécsi polgármester barátjának, Bodnár Imre ügyvédnek a köreihez tartoznak – Bodnár a Tettyénél még igazgatósági tag is. A Bodnár által vezetett úgynevezett elszámoltatás csak jobboldaliakat érintett, de az átvilágítás abszurditását mutatja, hogy az átvilágítók munkájáról évek óta nem hoznak nyilvánosságra teljesítési igazolásokat, holott legalább százmilliót költött rájuk a város. A különböző ügyvédi megbízásokra hatszázmillió mehetett el, de egyesek szerint már egymilliárd forint körüli tételnél járnak.

Ilyen előzmények láttán az amerikai nagykövetség és Soros György által is támogatott helyi portál megpróbálta kimosdatni a történetből a baloldali Bodnár-csapatot, csakhogy ezzel inkább megerősítette, hogy valóban szoros, bizalmas munkakapcsolatban voltak a csalás miatt nyomozás alatt álló ügyvédnővel.