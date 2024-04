Újabb tragédia Csepelen: kizuhant a nyolcadik emeleti lakásából egy fiatal nő

Emlékeztetnek arra is, hogy pénteken, április 19-én is tragédia történt a környéken, ugyanis aznap is le kellett zárni a háztömb előtti területet le kellett zárni: egy hároméves kisfiú esett ki a ablakon. Az ő életét sikerült megmenteni, mert egy bokorra zuhant, ami felfogta az esés erejét. A gyermeket azóta is kórházban kezelik, állapota stabil.