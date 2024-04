Virágokat letaposó tinikből csinál kampánytémát Karácsony Gergely

A főpolgármester a kampány berobbanását követően úgy döntött, hogy Budapest problémáinak megoldása és az elmúlt öt évben elért eredmények bemutatása helyett egy április közepén történt, engedély nélküli közterület-használattal kíván foglalkozni. Az ügy még április 13-án kezdődött, amikor

a Mobilfox influenszere, Szépréthy Roland kétmillió forintot szórt szét a rajongói testi épségét kockáztatva a Deák Ferenc téren.

A hírt hallva tizenévesek ezrei zsúfolódtak össze a belvárosban, hogy egymást taposva megkaparinthassanak egy-két ezer forintot, mindeközben komoly veszélynek tették ki magukat és társaikat. A tülekedés közepette a tömeg tönkretette a Főkert által frissen rendberakott Deák Ferenc téri virágágyást.

Az eset után Karácsony Gergely és hivatala feljelentéssel fenyegette az influenszert, és követelték tőle, hogy fizesse ki a virágágyás újratelepítését, illetve az engedély nélküli közterület-használatért járó büntetést is. Az ügyben megszólalt Karácsony Gergely és Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze is, aki felháborítónak és elítélendőnek minősítette az influenszer akcióját, majd egy virágültetésnek álcázott kampányeseményt hirdettek a Deák Ferenc térre.

Megszólalt az esetet előidéző influenszer, Szépréthy Roland is, aki felajánlotta, hogy megtéríti az általa életre hívott rendezvény következtében keletkezett károkat, és fel is vette a kapcsolatot a Főkerttel. Ám azok után, hogy az influenszer a főpolgármester és más közéleti személyiségek nyomására elnézést kért a polgárpukkasztó akcióért, Karácsony Gergely továbbra is az ügy napirenden tartásával igyekszik tematizálni a választási kampányt, elfedve, hogy a 2019-ben tett ígéreteinek több mint kétharmada nem valósult meg az elmúlt csaknem öt évben.

A TikTokra posztolt videójában, melyben az influenszer elnézést kért a károkozásért és ígéretet tett a károk rendezésére, arra kérte a főpolgármestert, hogy az esetet ne használja fel továbbra is arra, hogy a figyelem középpontjában tartsa magát.

Nem értem, hogy Karácsony Gergely miért posztol folyamatosan olyanokat, hogy behajtatja rajtunk a károkat, meg hogy feljelent minket. Kérem, főpolgármester úr, ne rajtam keresztül próbáljon meg magának politikai figyelmet szerezni, máshogyan is be lehet kerülni az újságokba

– jelentette ki Szépréthy Roland.

Az ügynek még itt sem lett vége, ugyanis Karácsony Gergely, folytatva a virágos kampányát, április 28-ra hirdette meg virágültetését a Deák Ferenc térre. Számításait azonban ismét keresztülhúzta az influenszer, aki többedmagával április 25-én éjjel egy gerilla-virágültetés során rendbe hozta a virágágyást, megtérítve az okozott károkat. Újfent elismerte azt is, hogy helytelen volt a pénzosztó akciója. A virágültetésről videót is közzétett, amelyben elmondta: végül azért választotta a virágágyás ilyen formán történő helyreállítását, mert a Főkert nem volt nyitott az együttműködésre.

Ezek után Szépréthy ismét arra kérte a főpolgármestert, hogy ne rajta és a hetekkel ezelőtt tartott elhibázott rendezvényén keresztül folytasson politikai tevékenységet.

Az éjszakai virágültetésre Karácsony Gergely újabb videóval válaszolt, amelyben kifogásolta, hogy az influenszerek partizánakciója nem sikerült szakszerűen. Majd arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a terület rendbe hozása apropóján vasárnapra szervezett közös virágültetést a Március 15. téren fogják megtartani.

A Deák téri virágágyások akkor rongálódtak meg, amikor a telefontokot gyártó magyar cég, a Mobilfox kétmillió forint szétszórását ígérte a cég telephelyén, a Dalszínház utcában. Azonban annyian gyűltek össze, hogy a tömeget átvezényelték a Deák Ferenc térre, ahol a fiatalok jókora káosz közepette, egymást taposva ugráltak az ezerforintosokért, és csak a szerencsének volt köszönhető, hogy senki sem sérült meg a botrányos akció miatt.