Visszatér a fagy, ma még hó és jég is eshet

Az átvonuló hidegfront magával vitte a nyárias időjárást, és visszatértünk a tavaszba, egészen pontosan a kora tavaszba, április közepe helyett ugyanis inkább már a március első felében jellemző hőmérséklet lesz szerdán is jellemző.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a jó hír, hogy a felhőzet hazánk délkeleti, keleti részén is szakadozik már a reggeli órákban is, arrafelé rövidebb, másutt hosszabb időre is kisüthet a nap.

Nem mindenhol lesznek ilyen szerencsések, elsősorban a Salgótarján–Szeged vonal szélesebb sávjában, valamint a Dunántúl nyugati és északi tájain alakulhatnak ki a déli óráktól

záporok, jégdarazáporok, amelyeket villámlás, dörgés is kísérhet. A hegyekben hózápor is lehet.

Délután több helyen is zivatarossá fordul az időjárás. Forrás: HungaroMet

Az északi, északnyugati szelet az ország nyugati felén élénk, néhol erős lökések kísérik. Emellett záporok, zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul,

míg késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.